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Harden ostaje u Clevelandu: Potpisuje ugovor koji mijenja NBA povijest

Harden ostaje u Clevelandu: Potpisuje ugovor koji mijenja NBA povijest
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Foto: Imagn Images/ddp USA/Profimedia

Cavsi su početkom veljače doveli Hardena iz LA Clippersa za Dariusa Garlanda

21.8.2026.
8:40
Sportski.net
Imagn Images/ddp USA/Profimedia
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Američki košarkaš James Harden pristao je na novi trogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima vrijedan 97 milijuna dolara, objavio je ESPN.

Trenutno su samo dva igrača u povijesti NBA lige premašila granicu od 500 milijuna dolara zarade u karijeri - LeBron James i Kevin Durant. Harden je do sada od ugovora zaradio 414 milijuna dolara i pridružit će se ekskluzivnom klubu nakon što završi ovaj novi ugovor. Uskoro će u ovom društvu biti i Stephen Curry iz Golden Statea.

Cavsi su početkom veljače doveli Hardena iz LA Clippersa za Dariusa Garlanda. Cleveland je imao omjer pobjeda i poraza 21-9 nakon Hardenovog debija, što je peti najbolji rezultat nakon 7. veljače, s prosjekom od 20.5 koševa, 7.7 asistencija i 4.8 skokova nakon All-Star pauze.

Nakon što su Cavaliersi ispali u finalu Istočne konferencije od New York Knicksa, iskusni bek je poručio da želi ostati u Clevelandu, a sada ulazi u svoju 18. NBA sezonu.

Za Cavse će u novoj sezoni igrati i hrvatski košarkaš Mario Hezonja koji je ovog ljeta stigao iz madridskog Reala.

James Harden
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