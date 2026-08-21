Bivša zvijezda Bundeslige o poslastici DFB pokala: Otkrila nam zašto Stuttgartu neće biti lako

Jurica Vranješ, bivši hrvatski reprezentativac i dugogodišnji uspješan igrač iz Bundeslige, gostovao je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" gdje je, između ostalog, najavio i nadolazeći dvoboj njemačkog kupa između Hanse Rostock i Stuttgarta. Tu utakmicu ekskluzivno možete gledati u petak od 20.45 na platformi Voyo.

Kao vrstan poznavatelj njemačkog nogometa, Vranješ je istaknuo kako se radi o sudaru dva velikana i kultna kluba, ali i upozorio da favorita čeka iznimno težak zadatak na gostovanju.

'Žele se dokazati protiv većih ekipa'

Vranješ je naglasio kako je prva runda kupa specifična upravo zato što manji klubovi na svom terenu imaju priliku ugostiti bundesligaše, što za njih predstavlja utakmicu sezone. Motivacija je tada na vrhuncu, pogotovo kada je riječ o klubu s takvom tradicijom kao što je Hansa.

"To je upravo ono o čemu smo pričali, ta draž njemačkog kupa i neizvjesnost da svatko svakog može pobijediti. Prvo kolo je specifično jer manji klubovi dobiju priliku igrati doma protiv bundesligaša. Hansa je bivši bundesligaški klub, kultni klub s velikom tradicijom i fanatičnim navijačima. Igra se u Rostocku, naravno, i za njih je to utakmica sezone. Oni se žele dokazati protiv većih ekipa, a to je u ovom trenutku svakako Stuttgart", objasnio je Vranješ.

'Stuttgartu to sigurno neće biti lako'

Iako je Stuttgart na papiru izraziti favorit, Vranješ upozorava da ih na gostovanju u Rostocku očekuje vatrena atmosfera i protivnik koji će dati sve od sebe da priredi iznenađenje.

"Ma gledajte, Stuttgart je na papiru favorit, tu nema spora, ali njih u Rostocku čeka paklena atmosfera. Navijači Hanse su poznati po tome da naprave pravi 'kotao' na stadionu i nosit će svoju momčad cijelu utakmicu. S druge strane, igrači Hanse će 'gristi travu' i dati 200 posto svojih mogućnosti da naprave iznenađenje. Zato kažem, sigurno će biti jedna jako, jako zanimljiva utakmica i Stuttgartu to sigurno neće biti lako."

Prvo kolo je jako zeznuto

Bivši veznjak Werdera i Bayer Leverkusena smjestio je ovaj dvoboj u širi kontekst prvog kola njemačkog kupa, koje je tradicionalno puno neizvjesnosti i potencijalnih "mina" za prvoligaše.

"Generalno je to prvo kolo njemačkog kupa jako zeznuto za prvoligaše. Svake godine imamo nekoliko velikih iznenađenja jer se manje ekipe napale, igraju doma, a veliki klubovi možda još nisu u punoj natjecateljskoj formi. Uvijek ima tih 'mina'. Ne bi me čudilo da i ove godine vidimo nekoliko neočekivanih rezultata. Prvo kolo će biti jako zeznuto i tu će biti puno iznenađenja, a mislim da bi dvoboj u Rostocku mogao biti jedan od onih gdje bi moglo doći do ispadanja prvoligaša", zaključio je Vranješ.

Utakmica između Hanse i Stuttgarta tako obećava pravi nogometni spektakl, a prema riječima stručnjaka, radi se o dvoboju u kojem je, unatoč razlici u kvaliteti, baš sve moguće.

Cijeli podcast s Juricom Vranješom gledajte u priloženom videu gore.