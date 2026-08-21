Messi izgubio živce? Pogledajte potez zbog kojeg mu prijeti kazna

Lionel Messi našao se pod povećalom MLS-a nakon incidenta s Quinnom Sullivanom u remiju Inter Miamija i Philadelphije Union (2:2). Argentinski kapetan snimljen je kako otvorenim dlanom udara protivničkog igrača u potiljak.

Messi čeka odluku

Sukob se dogodio u drugom poluvremenu, nakon što je Philadelphia izjednačila. Sudac nije sankcionirao Messijev potez tijekom utakmice, pa je slučaj naknadno preuzela Disciplinska komisija MLS-a.

Lionel Messi slapping 22-year-old USMNT and Philadelphia Union forward Quinn Sullivan in the back of the head 😮 pic.twitter.com/E87sMnhvng — USMNT Only (@usmntonly) August 20, 2026

Komisija će pregledati snimku i odlučiti o mogućoj kazni. Messiju prijeti novčana kazna ili suspenzija ako se potez okarakterizira kao nedopušteno ponašanje bez lopte.