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Messi izgubio živce? Pogledajte potez zbog kojeg mu prijeti kazna

Messi izgubio živce? Pogledajte potez zbog kojeg mu prijeti kazna
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Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Komisija će pregledati snimku

21.8.2026.
9:52
Sportski.net
Sipa USA/Sipa USA/Profimedia
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Lionel Messi našao se pod povećalom MLS-a nakon incidenta s Quinnom Sullivanom u remiju Inter Miamija i Philadelphije Union (2:2). Argentinski kapetan snimljen je kako otvorenim dlanom udara protivničkog igrača u potiljak.

Messi čeka odluku

Sukob se dogodio u drugom poluvremenu, nakon što je Philadelphia izjednačila. Sudac nije sankcionirao Messijev potez tijekom utakmice, pa je slučaj naknadno preuzela Disciplinska komisija MLS-a.

 

 

Komisija će pregledati snimku i odlučiti o mogućoj kazni. Messiju prijeti novčana kazna ili suspenzija ako se potez okarakterizira kao nedopušteno ponašanje bez lopte.

Lionel Messi
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