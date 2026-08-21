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HRVATSKI HEROJI /

Put prema Münchenu pretvorio se u intervenciju: Troje djece izvukli su iz prevrnutog auta

Put prema Münchenu pretvorio se u intervenciju: Troje djece izvukli su iz prevrnutog auta
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Foto: Screenshot 'Facebook'/JVP Garešnica

'Nisu bili na intervenciji. Nisu bili ni u svom gradu. Nisu bili čak ni u svojoj državi', poručili su iz JVP-a Garešnica

21.8.2026.
10:39
Jaga Komazec
Screenshot 'Facebook'/JVP Garešnica
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Trojica hrvatskih vatrogasaca krenula su noćas prema Münchenu po doniranu vatrogasnu opremu, no put im je nakratko prekinula prometna nesreća u Austriji. Na području Werfena naišli su na prevrnuti automobil iz kojeg se dimilo, a na stražnjem sjedalu nalazilo se troje djece.

Kako je objavio JVP Garešnica, Tena Krutak i Domagoj Počuć iz DVD-a Tomašica te Ivan Mihatović iz DVD-a Kajgana odmah su zaustavili vozilo, uzeli aparat za gašenje i krenuli pomoći unesrećenima.

Iz prevrnutog auta izvukli troje djece

Uspjeli su otvoriti stražnja vrata automobila i iz njega izvući svu djecu koja su se nalazila na stražnjem sjedalu, nakon čega su ih odveli na sigurno.

Vozač je, prema objavi, zadobio lakše ozljede, a ubrzo je stigla i hitna medicinska pomoć koja je preuzela unesrećene. 

Tek kada su bili sigurni da je situacija pod kontrolom, hrvatski vatrogasci nastavili su put prema Münchenu.

"Nisu bili na intervenciji. Nisu bili ni u svom gradu. Nisu bili čak ni u svojoj državi. Ali kada je trebalo pomoći, napravili su upravo ono za što su osposobljeni", poručili su iz JVP-a Garešnica.

Dodali su kako vatrogasac "ne bira ni mjesto ni vrijeme" te da reagira kada god je nekome potrebna pomoć.

Trojac je inače prema Njemačkoj krenuo po doniranu vatrogasnu opremu, čije je preuzimanje Tena Krutak prethodno dogovorila preko Bavarskog vatrogasnog saveza.

VatrogasciPrometna NesrećaMünchenPrevrnut
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