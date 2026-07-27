Ante izludio Nijemca na buvljaku! Ni prijetnja policijom nije ga omela, suludo srušio cijenu

Cjenkanje je vrlina koja se cijeni na našim prostorima, ali jedan 34-godišnji Hrvat uspio je toliko izludjeti prodavača antikviteta na buvljaku u Münchenu da mu je ovaj u jednom trenutku prijetio pozivom policiji. Ipak, Antina upornost na kraju se isplatila. Ante K. otišao je kući s gramofonom i pisaćom mašinom. Platio ih je više nego duplo manje od onoga što je nesretni Nijemac tražio. Za Fenix je otkrio da nije imao namjeru iznervirati prodavača.

"Ma, samo sam krenuo ubiti vrijeme na buvljaku. Obožavam razgledavati starine i nije mi problem izdvojiti ni nekoliko stotina eura ako mi se nešto doista svidi", ispričao je. A, onda je ugledao predmet koji ga je potpuno osvojio. Gramofon star 130 godina bio je ljubav na prvi pogled. Prodavač je tražio 800 eura.

"Bio je potpuno ispravan, star oko 130 godina, ima ugrađen i radio te je izgledao upravo onako kako sam oduvijek zamišljao da bi trebao izgledati gramofon iz neke stare gospodske kuće", kaže Ante.

Višesatno cjenkanje

Gramofoni su krajem 19. stoljeća predstavljali pravu tehnološku revoluciju. Danas su među kolekcionarima vrlo traženi jer spajaju vrhunsku mehaniku, povijest i nostalgičan zvuk koji nijedan digitalni uređaj ne može vjerno zamijeniti. Zbog toga je i tako skup. Ipak, Ante nije imao namjeru platiti 800 eura. Počelo je višesatno cjenkanje. Prodavač nije popuštao, a Ante nije odustajao.

"Toliko sam ga nagovarao da mi je u jednom trenutku rekao kako će zvati policiju", kaže kroz smijeh. Ni to ga nije obeshrabrilo.

"Ostavio sam mu svoj broj telefona i rekao da razmisli. Rekao sam mu da ću se vratiti", rekao je. I vratio se. Čim ga je ugledao, trgovac se uhvatio za glavu.

"Rekao mi je: 'Odlazi ili ću zvati policiju!'", prisjetio se. Ante je bio uporan. Trgovcu je u pomoć došla i supruga. Ali, ni zajedničkim snagama nisu uspjeli odgovoriti hrvatskog kupca od pregovaranja. Na kraju su ipak popustili.

'Za tebe danas nemam ništa'

"Dobio sam gramofon za 300 eura. Mislim da su mi ga prodali samo da me se riješe", govori kroz smijeh. Očito je trgovcu mir bio vrijedniji od gramofona. Ante se vratio i sljedeći dan.

"Kad me vidio, odmah mi je rekao: 'Za tebe danas nemam ništa. Ništa ti neću prodati'", kaže Ante koji je na štandu tada ugledao staru pisaću mašinu, staru oko 160 godina.

"I nju sam kupio. Platio sam je 100 eura. U jednom trenutku došla je prodavačeva supruga i pitala ima li problema. Rekao sam joj: 'Ma kakvi, nema nikakvih problema'", smije se Ante. Na odlasku mu je trgovac dobacio: "Dosadan si kao muha!". Ante se nije uvrijedio.

"Znam da sam dosadan, ali dosadni ljudi dobro prođu u životu", zaključuje.