Posadi iznenada pozlilo tijekom leta: Avion prisilno sletio, osjetio se neobičan miris

Zrakoplov American Airlinesa na letu iz Rima prema Philadelphiji preusmjeren je u Dublin nakon što se nekoliko članova kabinskog osoblja tijekom leta požalilo na vrtoglavicu i mučninu.

Boeing 787-9 Dreamliner, koji je 25. srpnja poletio iz zračne luke Fiumicino, sigurno je sletio u Dublin nakon što su piloti kontroli leta prijavili medicinski slučaj u zrakoplovu. American Airlines naknadno je potvrdio da je u kabini prijavljen neobičan miris, no njegov izvor još nije utvrđen.

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Prema neslužbenim informacijama, pozlilo je šestero od ukupno devet članova kabinskog osoblja. Navodno su osjećali vrtoglavicu i opću slabost, ali nema podataka da je itko izgubio sposobnost obavljanja dužnosti, piše Aviation Today.

Let nije nastavljen

Zrakoplov je prema Philadelphiji letio oko četiri sata prije nego što su piloti odlučili promijeniti smjer i sletjeti u Irsku. Medicinske službe dočekale su ga po slijetanju.

Putovanje nije nastavljeno jer kompanija nije imala zamjensko kabinsko osoblje, a uzrok zdravstvenih tegoba i dalje nije bio poznat. Putnici su smješteni i preusmjereni na druge letove, dok je zrakoplov ostao u Dublinu.

"Dana 25. srpnja let American Airlinesa 719 iz Rima za Philadelphiju preusmjeren je u Dublin zbog prijavljenog mirisa u zrakoplovu. Zahvaljujemo putnicima na razumijevanju i našim članovima posade na profesionalnosti", priopćili su iz kompanije.

Zasad nije potvrđeno je li upravo taj miris izazvao tegobe članova posade niti je objavljeno što ga je uzrokovalo.