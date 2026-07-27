Cijeli grad živi u ovoj zgradi? Ovako izgleda jedno od najčudnijih naselja na svijetu

Na samom jugu Aljaske, između strmih planina i ledenih voda zaljeva Princa Williama, nalazi se gradić Whittier, vjerojatno jedno od najneobičnijih naselja na svijetu. S tek oko 270 stanovnika, poznat je po tome što gotovo svi njegovi stanovnici žive u istoj stambenoj zgradi – Begich Toweru. Zbog toga je Whittier stekao nadimak "grad pod jednim krovom".

Sam Begich Tower zapravo je četrnaesterokatna zgrada sa 196 stambenih jedinica. Izgrađena je između 1953. i 1957. godine kao vojni objekt američkog Pentagona, pod izvornim nazivom Hodge Building.

Foto: Hasan Akbas/AFP/Profimedia

Tijekom Drugog svjetskog rata i većeg dijela Hladnog rata, gradić Whittier imao je velik strateški značaj zahvaljujući svojoj dubokoj luci koja se ne zaleđuje te prirodnoj zaštiti koju pružaju okolne planine.

Središte života cijelog grada

U tom razdoblju planirana je izgradnja čak dvanaest visokih vojnih zgrada, no dovršene su samo dvije – današnji Begich Tower i obližnji Buckner Building, koji je danas napušten.

Nakon povlačenja vojske početkom 1960-ih, zgrada je prenamijenjena u stambeno-poslovni kompleks. Sredinom 1972. godine dobila je ime Begich Towers u čast američkog kongresnika Nicka Begicha, koji je nestao u zrakoplovnoj nesreći na Aljasci.

Danas je ta zgrada svojevrsno središte života cijelog grada. Osim stanova, u njoj se nalaze pošta, trgovina, gradski uredi, policijska postaja, zdravstvena ambulanta, crkva, praonica rublja, smještaj za goste i druge usluge potrebne za svakodnevni život. Lokalna škola nije smještena u samoj zgradi, ali je s njom povezana podzemnim tunelom, što učenicima omogućuje da do nje stignu bez izlaska na otvoreno tijekom čestih snježnih oluja i jakih vjetrova.

Prilagodba ekstremnim uvjetima

Život u jednoj zgradi nije rezultat urbanističkog eksperimenta, nego prilagodbe ekstremnim uvjetima. Grad Whittier svake godine dobije i nekoliko metara snijega, a vremenske prilike često otežavaju kretanje na otvorenom. Zato koncentracija stanovanja i javnih službi na jednom mjestu znatno olakšava svakodnevni život stanovnika.

Foto: Hasan Akbas/AFP/Profimedia

Grad je s ostatkom Aljaske povezan gotovo isključivo tunelom Anton Anderson, dugim oko četiri kilometra. Tim se tunelom odvijaju i cestovni i željeznički promet, pri čemu se sva vozila kreću naizmjenično u jednom smjeru prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Zbog toga stanovnici često planiraju putovanja prema vremenu otvaranja tunela.

Iako se često može čuti tvrdnja da "cijeli grad živi u jednoj zgradi", ona nije sasvim točna. Manji broj stanovnika živi u drugim objektima, ponajprije u kompleksu Whittier Manor. Ipak, Begich Tower ostaje jedinstven primjer naselja u kojem se gotovo cijela lokalna zajednica, zajedno s većinom javnih službi, nalazi pod istim krovom, što Whittier čini jednim od najneobičnijih gradova na svijetu.