Detalji jezivog tajnog projekta CIA-e i Pentagona: Imali su zastrašujući cilj

Dokumenti Pentagona i američke Središnje obavještajne agencije (CIA), s kojih je danas skinuta oznaka tajnosti, otkrili su detalje o Projektu Chatter, prvom službenom programu američke vlade za testiranje različitih tvari na ljudima.

Pokrenut u jesen 1947. godine pod okriljem američke Mornarice, ovaj strogo povjerljivi projekt imao je samo jedan cilj - pronaći kemijski "serum istine" za slamanje volje potencijalnih zarobljenika ili stranih špijuna tijekom ispitivanja.

Operacija je nastala kao izravan odgovor na obavještajne izvještaje iz ranih godina Hladnog rata prema kojima je Sovjetski Savez uspijevao iznuditi priznanja od optuženika koristeći tada nepoznate droge i metode psihološke manipulacije. Pentagon je tada naložio CIA-i hitan razvoj vlastitog kemijskog arsenala za potrebe ispitivanja.

Kao osnova za istraživanje djelomično su poslužili nacistički eksperimenti iz Drugog svjetskog rata, a američki znanstvenici iskoristili su podatke liječnika iz koncentracijskog logora Dachau, koji su proučavali djelovanje meskalina na zarobljenicima.

Eksperimenti na ljudima i životinjama

Vođenje projekta povjereno je dr. Charlesu Savageu u sklopu Istraživačkog instituta Mornarice u Bethesdi, savezna država Maryland. Tijekom šest godina trajanja ovog programa znanstveni timovi testirali su širok raspon prirodnih alkaloida i sintetičkih droga. Među glavnim tvarima našli su se anabazin (visoko toksični alkaloid), skopolamin (lijek poznat po učincima na svijest i pamćenje), meskalin te naposljetku "dietilamid lizerginske kiseline", poznatiji kao LSD.

Eksperimenti su izvođeni u laboratorijskim uvjetima na životinjama, ali i na ljudima, pri čemu ispitanici često nisu dali pristanak niti su bili informirani o postupcima kojima su bili podvrgnuti. Projekt je službeno obustavljen 1953. godine, kada je procijenjeno da rezultati Mornarice ne napreduju dovoljno brzo. Međutim, takva istraživanja nikada nisu u potpunosti prekinuta, već su cjelokupna infrastruktura, podaci i osoblje uključeni u znatno opsežniji, brutalniji i mnogo poznatiji program CIA-e pod nazivom MK ULTRA.

Unatoč naredbi direktora CIA-e Richarda Helmsa iz 1973. godine da se unište svi dosjei o biološkim eksperimentima na ljudima, ključni dokazi o projektu Chatter ipak su sačuvani. Javnost je za njih saznala 1977. godine tijekom velikog saslušanja pred Senatom SAD-a o programu MK ULTRA, čiji službeni zapisi i danas čine važan dio zbirke dokumenata o istraživanjima kontrole uma u Nacionalnom sigurnosnom arhivu SAD-a.

Ti povijesni podaci potvrđuju da je projekt Chatter postavio temelje za višedesetljetna istraživanja i kontroverzne eksperimente s kemijskim tvarima nad civilima i ratnim zarobljenicima.