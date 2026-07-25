Bez dodatnog vremena: Pet metoda kojima možete poboljšati brigu o sebi
Što ako postoje načini da se posvetimo sebi bez dodavanja novih obveza u već pretrpan raspored? Stručnjakinja za hipnoterapiju Emilie Leyes tvrdi da je to itekako moguće. Ona je podijelila pet jednostavnih strategija
U užurbanom svijetu u kojem se često čini da dan nema dovoljno sati, briga o vlastitom mentalnom zdravlju i dobrobiti postaje luksuz koji si rijetki mogu priuštiti. Ipak, sve više stručnjaka naglašava da briga o sebi nije sebičnost, već nužan preduvjet za ispunjen i uravnotežen život. No, što ako postoje načini da se posvetimo sebi bez dodavanja novih obveza u već pretrpan raspored?
Stručnjakinja za hipnoterapiju Emilie Leyes, koju na TikToku prati gotovo milijun ljudi, tvrdi da je to itekako moguće. Ona je podijelila pet jednostavnih strategija koje ne zahtijevaju nikakvo dodatno vrijeme, a koje su, kako kaže, "potpuno transformirale njezin život i zdravlje". Riječ je o malim promjenama u načinu razmišljanja i navikama koje se mogu primjenjivati tijekom obavljanja svakodnevnih, rutinskih zadataka.
Pravilo pet sekundi za lakši početak dana
Prva metoda namijenjena je svima koji se bore s jutarnjim buđenjem i odgađanjem alarma. Riječ je o "pravilu pet sekundi" autorice Mel Robbins.
"Ova ideja je stvorena za one koji imaju tendenciju odgađati alarm ili im je teško ustati iz kreveta i pokrenuti se ujutro", objasnila je Emilie. Kada vam zazvoni alarm, ona preporučuje da u sebi brojite unatrag: 'pet, četiri, tri, dva, jedan'. Čim dođete do jedan, sjednite i započnite dan. "Nakon što sam ovo prakticirala nekoliko dana, postala sam puno više jutarnja osoba", priznala je.
Joga smijeha za instantno podizanje raspoloženja
Druga praksa koju Emilie ugrađuje u svoju jutarnju rutinu dok se sprema jest joga smijeha. Ovo možete raditi pod tušem, dok perete zube ili se oblačite.
"Temelji se na ideji da tijelo ne poznaje razliku između stvarnog i lažnog smijeha", otkrila je. Stoga, ako se počnete "lažno" smijati, taj će smijeh "vrlo, vrlo brzo postati stvaran" i potpuno vam podići raspoloženje. To je jednostavan način da dan započnete s pozitivnom energijom, bez odvajanja posebnog vremena za vježbu.
Pronalazak ljepote u svakodnevnim trenucima
Tijekom životnih, naizgled dosadnih i "neutralnih" trenutaka, Emilie predlaže da svjesno preusmjerite fokus na ugodne i podržavajuće misli. Ovi mali rituali postaju temelj onoga što mnogi danas nazivaju "sporijim življenjem", gdje se umjesto stalne jurnjave traži smisao u malim stvarima.
@emilieleyes.hypnosis start FLIRTING with your future, my friends 😘 #positivemindset #success #lifehack #braintraining #selfimprovement ♬ original sound - Emilie Leyes • Hypnosis
"Na primjer, ako perete suđe, to nije pretjerano zabavan zadatak", nastavila je. "Ali što ako namjestite vodu na savršenu temperaturu i umjesto da se usredotočite na obavljanje zadatka, obratite pažnju na to kako vam voda ugodno klizi preko ruku?" Osjećaj pjene i topline, vjeruje Emilie, može djelovati iznimno smirujuće.
Drugi primjer je svakodnevno putovanje na posao. "Zašto za to vrijeme ne biste brojali sve lijepe stvari pored kojih prolazite? Odjednom sva ta iskustva koja biste ionako imali postaju podržavajuća - postaju briga o sebi."
Svjesno disanje kao brza alternativa meditaciji
Iako je velika zagovornica meditacije, Emilie priznaje da ona može oduzimati mnogo vremena. Zato kao vrijednu alternativu nudi svjesno disanje.
"Ovo možete raditi u bilo kojem trenutku", savjetovala je. "Samo odvojite trenutak za sljedeća tri udaha i obratite pažnju na osjećaj disanja." Kao posebno korisnu tehniku ističe "psihološki uzdah". On uključuje dubok udah, zatim još jedan brzi, kratki udah, a onda polagani izdah uz veliki uzdah. Prema njezinim riječima, ponavljanje ove tehnike tri puta zaredom "resetirat će" vaš živčani sustav, pod uvjetom da se prakticira redovito tijekom dana.
Snaga sanjarenja i pozitivnih sjećanja
Za kraj, otkrila je stručnjakinja za hipnoterapiju Emilie Leyes, njezina omiljena metoda je sanjarenje. "Jednostavno si to dopustite", potiče Emilie. "Dajte si dopuštenje da sanjarite o tome kako vam sve u životu ide od ruke i o svim dobrim stvarima iz vaše prošlosti."
Savjetuje da se prisjećamo sretnih uspomena kao da se događaju upravo sada i da si dopustimo razmišljati o osjećaju koji ćemo imati kada ostvarimo svoje najveće ciljeve. Ovakvo mentalno vježbanje pomaže u jačanju optimizma i otpornosti na stres.
Sve ove tehnike pokazuju kako briga o sebi ne mora biti još jedna stavka na popisu obveza. Integriranjem malih, svjesnih praksi u postojeće rutine, možemo značajno poboljšati svoje mentalno stanje i opću dobrobit.
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