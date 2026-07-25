Rađa se nova zvijezda europskog nogometa? Mlađi brat velike zvijezde već oduševljava svijet

Kviča Kvaratškelija već nekoliko sezona oduševljava svojim igrama na najvišoj razini i postao je jedan od najboljih igrač svijeta na krilnoj poziciji.

Prezime Kvaratškelija moglo bi dobiti još jedno pojačanje na najvišoj razini, naime Kvičin mlađi brat, 16-godišnji Tornike odradio je svoj profesionalni debi u europskoj utakmici i već je oduševio svijet, a duže vrijeme je na radaru najvećih europskih klubova. Tornike je u veljači napunio 16 godina, a već nastupa za prvu momčad Dinama iz Tbilisija.

Tornike je ovoga mjeseca odigrao tri utakmice u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. U četvrtak je igrao 68 minuta u pobijedi Dinama nad Žalgirisom 3-0. Svojim potezima je oduševio sve, a internet je već primijetio koliko njegovi pokreti i način igre nalikuju starijem i uspješnijem bratu. Poteze s utakmice sa Žalgirisom pogledajte OVDJE.

Tornike se već dovodio u vezu s Bayernom. Ipak, Bayern ne može potpisati Tornikea prije nego što napuni 18 godina. UEFA-ina odluka propisuje da Bayern ne može transferirati igrača iz zemlje koja nije članica EU (poput Gruzije) prije te dobi. Bayern ne bi mogao dovesti Tornikea prije prvog prijelaznog roka nakon njegovog 18. rođendana, što bi bilo ljeto 2028. Bayern može postići dogovor s klubom i igračem i tako ga zakapariti do njegovog 18. rođendana kada bi službeno postao igrač minhenskog kluba.