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EVAKUIRANO OSOBLJE /

Uzbuna u Pentagonu: Hitne službe u zaštitnim odijelima i plinskim maskama

Uzbuna u Pentagonu: Hitne službe u zaštitnim odijelima i plinskim maskama
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Foto: -/Shutterstock Editorial/Profimedia

'Pentagon ima sofisticirane sustave za sigurnost zgrade i njezinih korisnika. Ti su sustavi detektirali problem s kvalitetom zraka koji zahtijeva poduzimanje mjera opreza dok ne utvrdimo koliko je ozbiljno'

11.6.2026.
18:18
Hina
-/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Vatrogasci u četvrtak istražuju potencijalni incident s opasnim tvarima u Pentagonu, priopćili su dužnosnici vatrogasne i spasilačke službe okruga Arlington na platformi X.

Zgrada je pod blokadom, a osoblje je evakuirano s nekoliko katova, izvijestio je CNN pozivajući se na neimenovane izvore. Televizija je dodala da pripadnici hitnih službi nose plinske maske i odijela za kemijsku zaštitu.

"Pentagon ima sofisticirane sustave za sigurnost zgrade i njezinih korisnika. Ti su sustavi detektirali problem s kvalitetom zraka koji zahtijeva poduzimanje mjera opreza dok ne utvrdimo koliko je ozbiljno", rekao je Reutersu glasnogovornik Pentagona Sean Parnell.

"Ministarstvo provodi standardne zaštitne protokole, uključujući naredbu o zadržavanju u sigurnom prostoru za pogođeno područje. Interventni timovi su na terenu i spremni su pružiti potporu osoblju u zgradi", nadodao je. CNN prenosi da je zgrada blokirana od drugog do petog kata.

Podsjetimo, Pentagon, pogođen tijekom napada al-Qaide 11. rujna 2001., jedna je od površinom najvećih zgrada na svijetu. 

PentagonEvakuacijaOpasne Tvari
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