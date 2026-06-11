Uzbuna u Pentagonu: Hitne službe u zaštitnim odijelima i plinskim maskama

Vatrogasci u četvrtak istražuju potencijalni incident s opasnim tvarima u Pentagonu, priopćili su dužnosnici vatrogasne i spasilačke službe okruga Arlington na platformi X.

ACFD units, including our Hazardous Materials Team, are currently operating at the Pentagon in support of PFPA’s Hazmat Team during a hazardous materials incident. pic.twitter.com/7qzOzbwh8W — Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) June 11, 2026

Zgrada je pod blokadom, a osoblje je evakuirano s nekoliko katova, izvijestio je CNN pozivajući se na neimenovane izvore. Televizija je dodala da pripadnici hitnih službi nose plinske maske i odijela za kemijsku zaštitu.

New: Here's video of fire and EMS units from @ArlingtonVaFD and neighboring jurisdictions that have been staging at the Pentagon for a hazmat incident involving an odor and possibly detectors going off. They have been in a long standby mode waiting for lab testing. @ARLnowDOTcom… https://t.co/fb89sDrUMd pic.twitter.com/MZEiVFs49V — Dave Statter (@STATter911) June 11, 2026

"Pentagon ima sofisticirane sustave za sigurnost zgrade i njezinih korisnika. Ti su sustavi detektirali problem s kvalitetom zraka koji zahtijeva poduzimanje mjera opreza dok ne utvrdimo koliko je ozbiljno", rekao je Reutersu glasnogovornik Pentagona Sean Parnell.

"Ministarstvo provodi standardne zaštitne protokole, uključujući naredbu o zadržavanju u sigurnom prostoru za pogođeno područje. Interventni timovi su na terenu i spremni su pružiti potporu osoblju u zgradi", nadodao je. CNN prenosi da je zgrada blokirana od drugog do petog kata.

Podsjetimo, Pentagon, pogođen tijekom napada al-Qaide 11. rujna 2001., jedna je od površinom najvećih zgrada na svijetu.