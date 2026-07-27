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TIJEKOM LETA /

Drama na letu za Dubrovnik: Zbog napuknutog prozora, avion hitno sletio u Beč

Drama na letu za Dubrovnik: Zbog napuknutog prozora, avion hitno sletio u Beč
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Foto: Dubrovački dnevnik

Zrakoplov je sigurno sletio u Beč. Riječ je o Boeingu 737-800, starom nešto manje od 12 godina

27.7.2026.
10:16
Tajana Gvardiol
Dubrovački dnevnik
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Let zrakoplovne kompanije Norwegian Air Shuttle iz Osla prema Dubrovniku jutros je iznenada preusmjeren u Austriju, nakon što je tijekom leta uočen problem s prozorom zrakoplova.

Drama na letu za Dubrovnik: Zbog napuknutog prozora, avion hitno sletio u Beč
Foto: Dubrovački dnevnik

Zrakoplov na letu DY1922 poletio je iz Osla u 6.45 sati, a u Zračnu luku Ruđer Bošković Dubrovnik trebao je sletjeti oko 9.40 sati. Međutim, kako Dubrovački dnevnik neslužbeno doznaje, tijekom leta napukao je jedan od prozora zbog čega je posada donijela odluku o izvanrednom slijetanju u Međunarodnu zračnu luku Beč.

Zrakoplov je sigurno sletio u Beč. Riječ je o Boeingu 737-800, starom nešto manje od 12 godina. Prema informacijama kojima raspolaže Dubrovački dnevnik, putnicima bi trebao biti osiguran zamjenski zrakoplov kojim će iz Beča prema Dubrovniku nastaviti putovanje u ranim poslijepodnevnim satima.

AvionLetDubrovnikBečPrisilno SlijetanjeProzor
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