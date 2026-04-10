Nakon upozorenja uslijedio je štrajk! Tisuće ljudi moglo bi zapeti u zračnim lukama...

Kabinsko osoblje njemačke zrakoplovne tvrtke Lufthanse u ponoć je započelo štrajk zbog čega je otkazano stotine letova, izvijestila je glasnogovornica sindikata UFO.

Oko 20.000 stjuardesa i stjuarda pozvano je da do 22 sata u petak prekine s radom. Sindikat UFO je pozvao na štrajk u nastojanju da prekine zastoj u pregovorima o plaćama s Lufthansinom glavnom zrakoplovnom tvrtkom i njezinom regionalnom podružnicom Lufthansom CityLine, također pogođenom štrajkom.

Ovo je treći veliki štrajk ove godine u najvećoj njemačkoj zrakoplovnoj tvrtki, nakon što su održana dva kruga štrajkova pilota. Lufthansa je najavila izvanredne mjere, ali je već unaprijed otkazala stotine letova.

U Frankfurtu, najvećem čvorištu zrakoplovne tvrtke, otkazano je oko 75 posto od otprilike 350 planiranih Lufthansinih polazaka, pokazuju redovi letenja u zračnim lukama, a slična je situacija i sa slijetanjima zrakoplova. Službeno su pogođeni samo polasci u Njemačkoj, uključujući čvorišta u Münchenu i Frankfurtu te u ostalim zračnim lukama poput Leipziga/Hallea, Berlina i Stuttgarta.

Povratak pod upitnikom

S obzirom na to da su neki zrakoplovi trenutačno na stranim odredištima, očekuje se da će i brojni povratni letovi za putnike, u vrijeme uskrsnih praznika također biti otkazani.

Lufthansa je savjetovala putnicima da provjere status svojega leta prije putovanja, uputivši ih da mogu napraviti novu rezervaciju karata ili dobiti povrat novca.

Poznato je da u slučaju kašnjenja duljeg od tri sata putnici imaju pravo na odštetu. Zrakoplovna im tvrtka mora osigurati i alternativan prijevoz, kao i obroke i smještaj gdje je to potrebno.

Štrajk je uslijedio nakon štrajka upozorenja i sindikalnog glasanja koje je ukazalo na snažnu potporu kabinskog osoblja Lufthanse ovakvoj akciji.

Sindikat UFO je izvijestio da je spor nastao zbog zastoja u pregovorima o kolektivnom ugovoru Lufthanse i činjenice da je tvrtka odbila pregovarati o o socijalnom planu za Lufthansu CityLine.

POGLEDAJTE VIDEO: Zbog nekih tetovaža možete biti uhićeni: Evo koji vas simboli i brojevi mogu odvesti pred sud