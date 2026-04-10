'VLADA DJELUJE BRZO' /

Strah vas je krize ili nečeg? Nema mjesta panici, Šušnjar poslao poruku ohrabrenja građanima

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ministar je poručio kako Vlada snižava trošarine, prati tržište i mjere prilagođava kontinuirano

10.4.2026.
22:50
danas.hr
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je na društvenoj mreži X postupanje i upravljanje Vlade Republike Hrvatske u uvjetima energetske krize.

"Ono što razlikuje države u ovoj energetskoj krizi jest ono što čine za svoje građane i gospodarstvo. Dok pritisak s globalnih tržišta nafte raste i nitko u Europi nije imun na te udare, Vlada RH djeluje brzo i odlučno", napisao je na X-u.

Ministar je poručio kako Vlada snižava trošarine, prati tržište i mjere prilagođava kontinuirano, jer se situacija mijenja iz dana u dan.

"Građani Hrvatske ne smiju snositi posljedice kriza koje nisu izazvali. Nastavljamo kontinuirano pratiti tržište i koordinirati se s partnerima u EU. Vlada RH će, kao i dosad, postupati odgovorno i odlučno, u zaštiti interesa hrvatskih građana i gospodarstva", zaključio je Šušnjar.

Ante ŠušnjarEnergetska KrizaNaftaCijene Goriva
