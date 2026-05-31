Pružali su nam mnoštvo nezaboravnih trenutaka, a sada su se vratili među elitu

Polufinalist Lige prvaka iz 2004. godine i klub koji je tijekom druge polovice 90-ih te prve polovice 2000-ih ozbiljno prijetio velikanima La Lige, Deportivo La Coruña, vratio se u elitni rang španjolskog nogometa.

Momčad iz Galicije plasman u La Ligu osigurala je i prije posljednjeg kola, pa je utakmica protiv Las Palmasa bila tek revijalnog karaktera. U njoj je Deportivo poražen 1-2, no to nije nimalo smetalo njegovim navijačima, koji su nakon posljednjeg sučevog zvižduka utrčali na teren kako bi proslavili povratak među najbolje nakon dugih osam godina izbivanja.

Trenutak u kojem je klub koji nam je pružio brojne nezaboravne nogometne uspomene izborio povratak u najviši rang španjolskog prvenstva pogledajte ovdje.