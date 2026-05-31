DIV IZ GALICIJE /

Pružali su nam mnoštvo nezaboravnih trenutaka, a sada su se vratili među elitu

Pružali su nam mnoštvo nezaboravnih trenutaka, a sada su se vratili među elitu
Foto: Carlos Castro/Agencia LOF/imago sportfotodienst/Profimedia

U trenutku kada je sudac označio kraj uslijedila je invazija na teren

31.5.2026.
21:36
Sportski.net
Carlos Castro/Agencia LOF/imago sportfotodienst/Profimedia
Polufinalist Lige prvaka iz 2004. godine i klub koji je tijekom druge polovice 90-ih te prve polovice 2000-ih ozbiljno prijetio velikanima La Lige, Deportivo La Coruña, vratio se u elitni rang španjolskog nogometa.

Momčad iz Galicije plasman u La Ligu osigurala je i prije posljednjeg kola, pa je utakmica protiv Las Palmasa bila tek revijalnog karaktera. U njoj je Deportivo poražen 1-2, no to nije nimalo smetalo njegovim navijačima, koji su nakon posljednjeg sučevog zvižduka utrčali na teren kako bi proslavili povratak među najbolje nakon dugih osam godina izbivanja.

Trenutak u kojem je klub koji nam je pružio brojne nezaboravne nogometne uspomene izborio povratak u najviši rang španjolskog prvenstva pogledajte ovdje.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
