BEZ IZNENAĐENJA /

Češki izbornik objavio koga vodi na Svjetsko prvenstvo

Foto: Slavek Ruta/Zuma Press/Profimedia

Češka će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini A, u kojoj se još nalaze Južna Koreja, Južnoafrička Republika i domaćin Meksiko.

31.5.2026.
22:06
Hina
Izbornik češke nogometne reprezentacije Miroslav Koubek nakon 2-1 pobjede protiv Kosova u nedjelju je objavio popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo.

Među igračima koje je Koubek pozvao nema većih iznenađenja, pa tako popis čine:

Vratari: Lukaš Horniček (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Prag)

Obrana: Stepan Chaloupek (Slavia Prag), Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Prag), Tomaš Holeš (Slavia Prag), Robin Hranac (Hoffenheim), David Jurasek (Slavia Prag), Ladislav Krejči (Wolverhampton Wanderers), Jaroslav Zeleny (Sparta Prag), David Zima (Slavia Prag)

Veza: Lukaš Červ (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukaš Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Slavia Prag), Hugo Sochurek (Sparta Prag), Alexandr Šojka (Viktoria Plzen), Tomaš Souček (West Ham United), Pavel Šulc (Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Napad: Tomaš Chory (Slavia Prag), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Adam Hložek (Hoffenheim), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Češka će na SP igrati u skupini A, prvi dvoboj imat će protiv Južne Koreje već prvog dana natjecanja 11. lipnja, a slijede joj još dvoboji protiv JAR-a i Meksika.

češka Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
