Češki izbornik objavio koga vodi na Svjetsko prvenstvo

Izbornik češke nogometne reprezentacije Miroslav Koubek nakon 2-1 pobjede protiv Kosova u nedjelju je objavio popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo.

Među igračima koje je Koubek pozvao nema većih iznenađenja, pa tako popis čine:

Vratari: Lukaš Horniček (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Prag)

Obrana: Stepan Chaloupek (Slavia Prag), Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Prag), Tomaš Holeš (Slavia Prag), Robin Hranac (Hoffenheim), David Jurasek (Slavia Prag), Ladislav Krejči (Wolverhampton Wanderers), Jaroslav Zeleny (Sparta Prag), David Zima (Slavia Prag)

Veza: Lukaš Červ (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukaš Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Slavia Prag), Hugo Sochurek (Sparta Prag), Alexandr Šojka (Viktoria Plzen), Tomaš Souček (West Ham United), Pavel Šulc (Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Napad: Tomaš Chory (Slavia Prag), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Adam Hložek (Hoffenheim), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Češka će na SP igrati u skupini A, prvi dvoboj imat će protiv Južne Koreje već prvog dana natjecanja 11. lipnja, a slijede joj još dvoboji protiv JAR-a i Meksika.