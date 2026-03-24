Najveći korupcijski skandal: Kladionice, UEFA, Interpol, sve prije ključne utakmice reprezentacije

Češki nogomet probudio se u utorak, 24. ožujka 2026., usred najvećeg skandala u svojoj povijesti. U ranim jutarnjim satima pokrenuta je golema policijska akcija u kojoj su uhićeni deseci osoba zbog sumnje na namještanje utakmica i povezanost s organiziranim kriminalom. Operacija, koja je rezultat trogodišnje tajne istrage, obuhvatila je sve razine natjecanja, od elitne prve lige do omladinskih kategorija, te je u potpunosti zasjenila pripreme reprezentacije za ključnu utakmicu doigravanja za Svjetsko prvenstvo.

Operacija 'Crveni telefon'

Akcija je započela u šest sati ujutro, a njezine razmjere najbolje opisuje poruka koju je predsjednik Češkog nogometnog saveza (FAČR) David Trunda poslao članovima izvršnog odbora, pozivajući ih na hitan sastanak u "SOS i crveni telefon" načinu rada. U koordiniranoj operaciji sudjelovali su Nacionalni centar protiv organiziranog kriminala (NCOZ), Europol i Interpol, a sve se odvijalo u suradnji s UEFA-inim odjelom za borbu protiv namještanja utakmica.

"Ovo je rezultat suradnje FAČR-a i policije Češke Republike. Etičko povjerenstvo danas će pokrenuti postupke protiv više od 40 igrača, dužnosnika, sudaca i klubova", poručio je Trunda, ističući kako je sam savez bio inicijator istrage s ciljem iskorjenjivanja "kladioničarske mafije" iz nogometa. Prema njegovim riječima, gotovo devedeset i devet posto slučajeva koncentrirano je na područje Moravske, istočnog dijela zemlje.

Mreža koja seže od prve lige do juniora

Istraga je otkrila složenu mrežu koja je, kako se sumnja, godinama manipulirala ishodima utakmica. Glavni motiv bio je stjecanje protupravne koristi na sportskim kladionicama, a tragovi vode prema azijskim kladioničarskim sindikatima. Manipulacije nisu bile ograničene samo na konačne rezultate. Istražitelji provjeravaju i sumnje na namještanje specifičnih događaja unutar utakmica, poput broja kornera ili žutih kartona, ali i slučajeve u kojima se od trenera tražilo da u igru pošalju slabije igrače kako bi osigurali poraz svoje momčadi.

Na popisu osumnjičenih našla su se i neka poznata imena. Među njima su Jan Wolf, gradonačelnik Karvine i vlasnik istoimenog prvoligaškog kluba, te Samuel Šigut, igrač prve momčadi Karvine. Pod istragom je i nekoliko profesionalnih sudaca, uključujući Miroslava Zelinku, Jana Petříka i druge. Etičko povjerenstvo saveza odmah je pokrenulo 47 disciplinskih postupaka, a iz saveza su naglasili kako nitko iz samog vodstva FAČR-a nije obuhvaćen istragom.

Kaos uoči ključne utakmice

Ovaj skandal bez presedana izbio je u najgorem mogućem trenutku za češki nogomet. Reprezentacija se nalazila u završnim pripremama za utakmicu doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo protiv Irske, a vijest o uhićenjima unijela je potpuni kaos i nemir. Predsjednik saveza Trunda morao je otkazati sudjelovanje na svečanosti uvođenja legende Přemysla Bičovskog u Kuću slavnih kako bi se posvetio kriznoj situaciji.

Iako je Češka i u prošlosti imala problema s korupcijom, poput afere iz 2004. ili one iz 2020. koja je dovela do ostavke tadašnjeg dopredsjednika Romana Berbra, ova akcija svojim opsegom i međunarodnom dimenzijom predstavlja najozbiljniji udarac tamošnjem nogometu. Pred savezom i pravosudnim tijelima sada je golem posao čišćenja sporta od temelja, dok javnost s nevjericom prati razvoj događaja koji je bacio tamnu sjenu na najpopularniji sport u zemlji.

