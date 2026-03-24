Pa što se događa?! Ubijen i treći nogometaš u manje od tjedan dana

Nove strašne vijesti dolaze iz svijeta nogometa. Čak treći nogometaš u posljednjih nekoliko dana je ubijen. Nakon slučajeva s Kosova i iz Švedske, sada svjedočimo ubojstvu u Kolumbiji.

Ondje je ubijen 22-godišnjak identificiran kao Denilson Mena – bivši nogometaš koji je proveo nekoliko mjeseci u španjolskom klubu Sporting de Gijón prije nego što je prešao u rezervnu momčad Tenerifa, navodi The Sun.

Prijatelji su ga zajedno s ozlijeđenom ženom hitno prevezli u bolnicu s mjesta događaja, no ubrzo nakon dolaska proglašen je mrtvim.

Prema lokalnim izvješćima, incident se dogodio u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak tijekom nasilne svađe više osoba, koja je započela unutar noćnog kluba i nastavila se na ulici.

Policija je pronašla čahuru metka, a navodi se da se čuo pucanj u trenutku kada je Mena pao na tlo.

Ubijeni nogometaš odigrao je 19 utakmica za Marino de Luanco, klub koji se natječe u četvrtom rangu španjolskog nogometnog sustava, tijekom sezone 2023./24. Prethodno se 2022. pridružio omladinskoj momčadi drugoligaša Sporting de Gijón nakon kratke probe, trenirao s prvom momčadi i nastupio u nekoliko prijateljskih utakmica, a prošle sezone prešao je u CD Tenerife, gdje je bio dio C momčadi i glavne rezervne ekipe.

U trenutku smrti bio je bez kluba, ali se nadao da će uskoro ponovno pokrenuti karijeru u Europi te je otputovao u domovinu kako bi posjetio obitelj i prijatelje dok je rješavao svoju budućnost.

