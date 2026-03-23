TRAGIČNO /

20-godišnji nogometaš ubijen na ulici potpuno slučajno

20-godišnji nogometaš ubijen na ulici potpuno slučajno
Foto: X/RMXnews

Neposredno prije ponoći u subotu navečer policija je obaviještena o pucnjavi u stambenom području zapadno od Örebra

23.3.2026.
14:53
Sportski.net
20-godišnji švedski nogometaš Hugo Mosshagen ubijen je u subotu na ulicama Örebra. Hugo je bio član trećeligaša BK Forwarda, a san mu je bio postati profesionalni nogometaš. 

Hugo je ubijen na ulici, nije imao nikakve veze s kriminalom, a vjeruje se da je ubijen slučajno, odnosno da ga je ubojica zamijenio za nekog drugog u ratu bani u švedskom gradiću. 

 

 

Neposredno prije ponoći u subotu navečer policija je obaviještena o pucnjavi u stambenom području zapadno od Örebra. Hugo Mosshagen je prevezen u bolnicu, ali mu se život nije mogao spasiti. Prema policiji, nikada nije kažnjavan i nije bio ni u kakvoj vezi s bandom. Nitko nije uhićen, piše švedski Expressen

"To je praznina. Jedne sekunde ste jako ljuti, a sljedeće tužni. Jer ste izgubili jedno od svoje djece na potpuno nepotreban način. Potpuno besmislen način, kaže Joakim Gunnarsson", otac žrtve.

örebroPucnjavaSmrt NogometašašvedskaBande
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
