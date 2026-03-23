20-godišnji nogometaš ubijen na ulici potpuno slučajno
Neposredno prije ponoći u subotu navečer policija je obaviještena o pucnjavi u stambenom području zapadno od Örebra
20-godišnji švedski nogometaš Hugo Mosshagen ubijen je u subotu na ulicama Örebra. Hugo je bio član trećeligaša BK Forwarda, a san mu je bio postati profesionalni nogometaš.
Hugo je ubijen na ulici, nije imao nikakve veze s kriminalom, a vjeruje se da je ubijen slučajno, odnosno da ga je ubojica zamijenio za nekog drugog u ratu bani u švedskom gradiću.
Swedish Hugo Mosshagen, 20, was shot and killed two days ago. He had no criminal record or ties to criminal activity. No arrests have been made.— Evelina Hahne (@EvelinaHahne) March 23, 2026
Another unnecessary murder in the new Sweden.
Rest in peace, Hugo🌹 pic.twitter.com/zTMMviIaOG
Neposredno prije ponoći u subotu navečer policija je obaviještena o pucnjavi u stambenom području zapadno od Örebra. Hugo Mosshagen je prevezen u bolnicu, ali mu se život nije mogao spasiti. Prema policiji, nikada nije kažnjavan i nije bio ni u kakvoj vezi s bandom. Nitko nije uhićen, piše švedski Expressen.
"To je praznina. Jedne sekunde ste jako ljuti, a sljedeće tužni. Jer ste izgubili jedno od svoje djece na potpuno nepotreban način. Potpuno besmislen način, kaže Joakim Gunnarsson", otac žrtve.
POGLEDAJTE VIDEO: Evo zašto je Livaja jedan od najvećih igrača Hajduka ikada!