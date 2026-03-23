20-godišnji nogometaš ubijen na ulici potpuno slučajno

20-godišnji švedski nogometaš Hugo Mosshagen ubijen je u subotu na ulicama Örebra. Hugo je bio član trećeligaša BK Forwarda, a san mu je bio postati profesionalni nogometaš.

Hugo je ubijen na ulici, nije imao nikakve veze s kriminalom, a vjeruje se da je ubijen slučajno, odnosno da ga je ubojica zamijenio za nekog drugog u ratu bani u švedskom gradiću.

Swedish Hugo Mosshagen, 20, was shot and killed two days ago. He had no criminal record or ties to criminal activity. No arrests have been made.



Neposredno prije ponoći u subotu navečer policija je obaviještena o pucnjavi u stambenom području zapadno od Örebra. Hugo Mosshagen je prevezen u bolnicu, ali mu se život nije mogao spasiti. Prema policiji, nikada nije kažnjavan i nije bio ni u kakvoj vezi s bandom. Nitko nije uhićen, piše švedski Expressen.

"To je praznina. Jedne sekunde ste jako ljuti, a sljedeće tužni. Jer ste izgubili jedno od svoje djece na potpuno nepotreban način. Potpuno besmislen način, kaže Joakim Gunnarsson", otac žrtve.

