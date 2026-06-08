Zavirite u 'Love Island Adria' kutak u Novom Sadu i pogledajte kako se zabavljalo

Prošle subote u Novom Sadu održan je Invictus Challenge, sportski događaj koji je okupio velik broj mladih i zaljubljenika u aktivan način života. Dinamična atmosfera, natjecateljski duh i dobra energija obilježili su cijeli dan.

Događaj nije prošao bez dodatne doze zabave – posjetitelje je dočekao i poseban Love Island Adria kutak. Uz prepoznatljiva velika Love Island srca, zainteresirani su se okušali u zabavnim izazovima, snimali viralne TikTok trendove te doznali više o showu. Pojedini su pritom iskoristili priliku i prijavili se za novu sezonu.

U nastavku donosimo fotografije koje donose djelić atmosfere s ovog događaja.

Dok čekaš Love Island: Adriu, zabavi se gledajući 7. sezonu Love Island USA na platformi Voyo, a Arianu Madix u voditeljskoj ulozi gledaj u Love island USA i Love Island Games!

Prijave za 'Love Island Adria' traju do 1. rujna, vila na Tenerifima čeka na tebe. Prijavi se na Linku: PRIJAVA.