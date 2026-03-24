FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PODIGNUO PRAŠINU /

Izbornik BiH optužio kolegu da namjerno šikanira njegova reprezentativca: Stigla je reakcija igrača
×
Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL/imago sportfotodienst/Profimedia

Poznati nogometni insajder Ben Jacobs na svom je X-u javio kako je reagirao i sam igrač Tahirović

24.3.2026.
11:11
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Wales i Bosna i Hercegovina će u četvrtak u Walesu igrati playoff za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. Polufinalni je to dio doigravanja, a pobjednik će igrati protiv pobjednika meča Italija - Sjeverna Irska za odlazak u Sjevernu Ameriku

Veliku prašinu je podignuo izbornik BiH Sergej Barbarez koji je optužio Stevea Coopera, trenera Brondbyja, inače Velšanina, da je namjerno iz ekipe izostavljao Benjamina Tahirovića uoči ogleda reprezentacija. 

"Situacija s Benjom, neke stvari čovjek ne može vjerovati, ali izgleda da to ima veze s njegovim trenerom i s njegovim porijeklom, jer kad trener poruči da želi sreću igraču, ali ne i njegovoj reprezentaciji, to ostavlja širinu za razmišljanje. Javio mu je da će nakon ovog okupljanja biti opet u kadru i da će konkurirati za utakmice. Samo da znate dimenziju, da se danas dosta toga radi na osobnoj osnovi i na osnovi toga odakle tko dolazi. Ja nisam takav, više volim sport, ali eto", rekao je u ponedjeljak Barbarez i tako uzburkao duhove.

Poznati nogometni insajder Ben Jacobs na svom je X-u javio kako je reagirao i sam igrač Tahirović. On je nazvao svog klupskog trenera Stevea Coopera i ispričao mu se za lažne optužbe izbornika BiH kako je namjerno izostavljan iz postave.

 

Svjetsko Prvenstvo 2026.Sergej BarbarezBosna I HercegovinaWalesVelška Nogometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
