Izbornik BiH optužio kolegu da namjerno šikanira njegova reprezentativca: Stigla je reakcija igrača

Wales i Bosna i Hercegovina će u četvrtak u Walesu igrati playoff za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. Polufinalni je to dio doigravanja, a pobjednik će igrati protiv pobjednika meča Italija - Sjeverna Irska za odlazak u Sjevernu Ameriku.

Veliku prašinu je podignuo izbornik BiH Sergej Barbarez koji je optužio Stevea Coopera, trenera Brondbyja, inače Velšanina, da je namjerno iz ekipe izostavljao Benjamina Tahirovića uoči ogleda reprezentacija.

"Situacija s Benjom, neke stvari čovjek ne može vjerovati, ali izgleda da to ima veze s njegovim trenerom i s njegovim porijeklom, jer kad trener poruči da želi sreću igraču, ali ne i njegovoj reprezentaciji, to ostavlja širinu za razmišljanje. Javio mu je da će nakon ovog okupljanja biti opet u kadru i da će konkurirati za utakmice. Samo da znate dimenziju, da se danas dosta toga radi na osobnoj osnovi i na osnovi toga odakle tko dolazi. Ja nisam takav, više volim sport, ali eto", rekao je u ponedjeljak Barbarez i tako uzburkao duhove.

Poznati nogometni insajder Ben Jacobs na svom je X-u javio kako je reagirao i sam igrač Tahirović. On je nazvao svog klupskog trenera Stevea Coopera i ispričao mu se za lažne optužbe izbornika BiH kako je namjerno izostavljan iz postave.

Understand midfielder Benjamin Tahirovic has called Steve Cooper to apologise for false accusations that he was intentionally dropped by Brondby ahead of Bosnia-Herzegovina’s World Cup play-off semi-final against Wales.🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🇧🇦 pic.twitter.com/DTer2uXhii — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 24, 2026

