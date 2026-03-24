Bivši talent Dinama na pragu potpisa za Hajduk?
Zagrepčanin je do sada odigrao 34 utakmica za Zrinjski zabivši pet golova
Bivši talent Dinama Toni Majić mogao bi potpisati za Hajduk. Takvu je informaciju objavio PSK koji često objavljuje informacije koje treba uzeti s dozom rezerve, ali je ovu naizgled potvrdio sam Majić koji je tu objavu 'lajkao'.
Majić je centralni napadač koji je većinu svoje mladosti proveo u Dinamovoj školi nogometa. Za Plave je čak debitirao 1. travnja 2023. kada ga je Ante Ćaćić kao šesnaestogodišnjaka ubacio u igru protiv Gorice. Nakon toga je Majić skupio još dva nastupa za Dinamo, prije nego li je otišao na posudbu najprije u Goricu, pa i u Zrinjski.
Bosanskohercegovački klub ga je nakon posudbe otkupio, te je Zagrepčanin do sada odigrao 34 utakmica za Zrinjski zabivši pet golova.
POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljen novi dres reprezentacije: Evo kako će naši izgledati na SP-u