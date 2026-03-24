Bivši talent Dinama na pragu potpisa za Hajduk?

Bivši talent Dinama Toni Majić mogao bi potpisati za Hajduk. Takvu je informaciju objavio PSK koji često objavljuje informacije koje treba uzeti s dozom rezerve, ali je ovu naizgled potvrdio sam Majić koji je tu objavu 'lajkao'.

Majić je centralni napadač koji je većinu svoje mladosti proveo u Dinamovoj školi nogometa. Za Plave je čak debitirao 1. travnja 2023. kada ga je Ante Ćaćić kao šesnaestogodišnjaka ubacio u igru protiv Gorice. Nakon toga je Majić skupio još dva nastupa za Dinamo, prije nego li je otišao na posudbu najprije u Goricu, pa i u Zrinjski.

Bosanskohercegovački klub ga je nakon posudbe otkupio, te je Zagrepčanin do sada odigrao 34 utakmica za Zrinjski zabivši pet golova.

