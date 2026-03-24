Schildenfeld otkrio zašto nije otišao u Hajduk: 'Osjetiš to u sebi, a u Dinamu smo bili 'banda'

Gordon Schildenfeld, bivši hrvatski nogometaš, reprezentativac, danas nogometni trener, gost je nove epizode podcasta Net.hr "Maksanov korner" gdje u opuštenom razgovoru priča o brojnim nepoznatim detaljima iz svoje bogate igračke karijere, ali i progova o trenerskim ambicijama i stanju u hrvatskom nogometu.

Popularni Schifo, koji trenutno traži novi angažman, otkrio je kako je umalo završio u Hajduku, što je bilo presudno da završi u Dinamu, kako gleda na svoju karijeru, tko je činio "bandu" u Dinamovoj svlačionici te kakav je osjećaj bilo igrati uz Luku Modrića. Nisu to jedine teme s kojima pričamo sa Gordonom Schildenfeldom u podcastu Maksanov korner. Gordon Schildenfeld priča i o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, najavljuje dvije prijateljske utakmice Vatrenih u Orlandu protiv Kolumbije i Brazila, najavljuje Svjetsko nogometno prvenstvo, otkriva i detalje i mladosti, sportove kojima se bavio...

Kad sam bio na razgovoru s Hajdukom, bilo mi je 'ajme meni, je li mi to dobro?'. Ali, kad sam bio na razgovoru s Dinamom, odmah je bilo 'to je to'. Osjetiš u sebi jednostavno da je to to. Gordon Schildenfeld u Maksanovom korneru.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

'Nazvali su me iz Dinama, za sat vremena sam bio u autu za Zagreb'

"U mojoj karijeri je bilo jako dobrih stvari i apsolutno sam na svaki detalj svoje karijere ponosan. Dao sam svoj maksimum. Sve je to sastavni dio nogometa. Fantastično je bilo igrati za Dinamo i Hrvatsku. Za ničim ne žalim, imao sam karijeru za sanjati".

Iako je njegova karijera snažno vezana za Dinamo, Schildenfeld je otkrio kako je njegov prvi kontakt među hrvatskim velikanima bio onaj s Hajdukom. Šibenčanin je bio na korak do Poljuda, no posao se izjalovio.

"Bilo je sastanaka s Hajdukom, našli smo se da potpišemo ugovor, međutim, to se nije ostvarilo. Šibenik je u to vrijeme inzistirao da to bude Hajduk jer su odnosi bili bolji, susjedski", prisjetio se Schifo.

A onda je uslijedio poziv koji je sve promijenio.

"Nogomet je krenuo čisto meni kao neka zabava i gušt. Nogomet sam uvijek gledao u Šibeniku, u gradu košarke, ali OK, nogomet se isto igra. I onda se dogodi situacija da ti ideš iz nekakve druge lige. Ajmo čak i prije. Iz juniorske te priključe gore i ja uopće ne shvaćam zašto. Ja igram nogomet, uživam i to je to. Ne gledam to kao što radim dobro, a što loše. I onda mi se negdje spomene talent. Mislim da sam još bio premlad za shvatiti. I onda mi se događa to povezivanje s Hajdukom i s Dinamom. i moj odlazak u Dinamo. I tu je bilo ono iz druge lige, iz borbe na terenima ne znam kakve kvalitete, dođeš u Dinamo gdje staneš i kažeš - OK, sad je već ovo malo ozbiljnije. Do tog trena sam nogomet gledao kao igru. Razvio sam odgovornost prema sebi i ljudima oko sebe. S Dinamom sam se odmah dogovorio. To je bio forte Dinama. U pet minuta Zdravko nazove, sjećam se, moj suigrač i veliki prijatelj Josip Bulat me nazvao i pitao bih li išao u Dinamo. Rekao sam mu: 'Je li to pitanje?' Što god treba, idem. Doslovno, nakon sat vremena sjeli smo u auto i otišli za Zagreb. Bilo je to iznenadno. Na kraju krajeva fantastičan potez. "

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Schildenfeld priznaje da mu je instinkt govorio da je Dinamo bolja opcija.

"Kad sam bio na razgovoru s Hajdukom, bilo mi je 'ajme meni, je li mi to dobro?'. Ali, kad sam bio na razgovoru s Dinamom, odmah je bilo 'to je to'. Osjetiš u sebi jednostavno da je to to."

Anegdote iz 'plave' svlačionice

Dolazak iz Šibenika u Zagreb 2007. godine bio je, kako kaže, kulturološki šok, a svlačionica Dinama bila je puna zvijezda. Te sezone, posljednje Modrićeve u klubu, uz njega su bili i Balaban, Šokota, Vugrinec, Čorluka. Unatoč velikim imenima, brzo se uklopio i stvorio čvrsta prijateljstva.

"U Dinamu se stvorilo prijateljstvo s Nikolom Pokrivačem, Josipom Tadićem i Ivanom Kelavom. To je bila 'banda' za svaki dan. Ja i Tadić smo bili cimeri, čak sam jedno vrijeme i živio kod njega. Bili smo 'banda' i na treningu i van treninga", priča nam Schildenfeld, otkrivši i omiljeno mjesto za izlaske.

Foto: FABRICE COFFRINI/AFP/Profimedia

"Izlazili smo po cijelom Zagrebu. Kelava nas je upoznao s jednom birtijom, podrum svih podruma u Zagrebu. Tamo je bio bar i šank, bilo je dobrih druženja. Bio je tu i Pokrivač. On je bio fantastičan. Cijela se ekipa družila, a to je na kraju jako bitno za rezultat. Mislim da je to na kraju... Jako puno ekipa je osvojilo natjecanja, liga, nebitno, samo kroz to. Igrao sam u klubovima koji nisu bili najbolji. Ne znam, evo, u Austriji, u Sturmu, te sezone Red Bull je bio daleko financijski i kvalitetom bolji, ali mi smo osvojili prvenstvo i Kup upravo na račun te interne povezanosti i neke karakterne kvalitete."

To zajedništvo donijelo je i jednu od najvećih pobjeda u povijesti kluba, onu protiv Ajaxa u Amsterdamu.

"Dođe jedan Dinamo, autsajder, i pobijedi ih. Sjećam se sastanka prije utakmice, pokazivali su nam Ajax kao da je space shuttle. Ali kad smo shvatili da možemo, taj je karakter na terenu od prve minute govorio: 'Dobit ćemo danas, sto posto'. Bila je to generacijska, nogometna rapsodija."

Fenomen Luke Modrića: 'Samo mu daj loptu i možeš kući'

Schildenfeld je igrao s mnogim velikanima, no jedan se posebno ističe. Za Luku Modrića ima samo riječi hvale, opisujući ga kao igrača koji suigrače čini boljima.

Foto: ATTILA KISBENEDEK/AFP/Profimedia

"Luku nikad nitko nije stavio pod pressing ili u neku situaciju koju on ne može riješiti. To mi je fascinantno. S njim sam igrao u Dinamu i reprezentaciji. Puno puta bih se našao u problemu, bez opcije, vidim Luku i samo mu dam loptu. Daj Luki i idi kući. On te spasi", slikovito je objasnio.

Prisjetio se i kako je osjetio razliku u kvaliteti kad bi se nakon reprezentativnih okupljanja vraćao u svoj tadašnji klub, Eintracht.

"Vratim se u klub, prvi trening, i tamo gdje sam Luki davao loptu sedam dana prije, dam svom suigraču i bude gol-aut. Trener dođe i pita me što radim. Jednostavno, Luka te čini boljim jer ti daje kvalitetnija rješenja i bolje se kreće."

Foto: Daniel MIHAILESCU/AFP/Profimedia

Trenerski put i osjetljivi dani u Vukovaru

Nakon igračke karijere, Schildenfeld se posvetio trenerskoj. Posljednji angažman imao je u Vukovaru, gdje je klub iz druge lige uveo u prvu. Ipak, epizodu je obilježio i medijski popraćen slučaj mladog golmana Srđana Nedića, koji je suspendiran zbog zbog toga jer je imao lajkane četničke profile na društvenim mrežama.

"To je jedna situacija koja je izašla vani. Radi se o mladom djetetu koje je kasnije objasnilo situaciju. Mediji su to izvukli i napravili bombu, a uopće nije bilo tako. Radilo se o fantastičnom dečku, miljeniku svlačionice. Njemu se ta pogreška dogodila pet, šest godina prije, sasvim slučajno. Ja mu apsolutno vjerujem i bio sam spreman dati mu drugu šansu", objasnio je Šifo svoj stav.

Foto: ARIS MESSINIS/AFP/Profimedia

Iz Vukovara je, kaže, otišao ponosan na obavljen posao. Odlazak nije bio buran.

"Došlo je vrijeme rastanka. Klub je odlučio da ima druge ideje. Ljutnje nema, prijatelj mi je dao otkaz, takav je život."

Pogled na HNL: 'Prvak se zna, ali Hajduk raste'

Komentirajući aktualnu sezonu HNL-a, Schildenfeld smatra da je pitanje prvaka već riješeno.

"Prvak je Dinamo. Velika je razlika između gornjeg i donjeg dijela tablice. Dinamo je stroj, na početku je bilo puno sumnji, ali sada su igrači sjeli na svoje mjesto. Teško je sada dostići bodovnu razliku koju imaju", realan je Schildenfeld.

Foto: Korotayev Artyom/TASS/Profimedia

Ipak, vidi napredak kod najvećeg rivala. "Hajduk raste i igra puno ozbiljnije nego prošle sezone. Napokon imaju mlade igrače na koje mogu računati i stvarati podlogu za budućnost. Mislim da to može biti još bolje i siguran sam da će biti."

Za kraj je istaknuo problem nedostatka strpljenja za trenere u Hrvatskoj. "Kad bi bilo malo više strpljenja i plana, bilo bi bolje i klubovima i trenerima. Kao trener nemaš vremena, izgubiš dvije utakmice i odmah si pod pritiskom. Takav je posao, prihvaćaš to", zaključio je Schildenfeld.

Čitav podcast s Gordonom Schildenfeldom pogledajte u priloženom videu gore.

POGLEDAJTE VIDEO: Jaki član Bad Boysa Josip Tadić: 'Igranje za Dinamo mi je vrhunac karijere'