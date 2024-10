Nikola Pokrivač gostovao je jutros u studiju Net.hr-a na RTL-u. Nekadašnji reprezentativac Hrvatske, igrač Dinama, Monaca, Red Bull Salzburga, Varteksa, Rijeke, Slaven Belupa, između ostalih nogometnih selekcija, po prvi je put govorio o nekim detaljima iz svog života i karijere, kao i o utakmici Dinama i Monaca na kojoj je bio počasni gost, Martinu Baturini i Luki Modriću, ali teme nisu samo bile nogometne, nego je od A do Ž ispričao sve o paklu kojeg je prošao s Hodgkinovim limfomom, svojoj najtežoj utakmici u životu.

Hodgkinov limfom bolest je hrabrom Nikoli napravila pravu životnu dramu, vraćala mu se tri puta i kod Nikole probudila inat, ne i strah. Onaj inat kakav ga je krasio kad je igrao nogomet. Jedina preostala opcija za ozdravljenje i za spas bila mu je transplantacija matičnih stanica. Imao je samo 29. kad je doznao da je teško bolestan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pokrivač se vratio iz bolnice gdje je uspješno obavljena transplantacija, a donor je bila njegova majka Ana. Time mu je žena, koja ga je na svijet donijela 26. studenoga 1985., ponovno podarila život. Majka ga je spasila...

Što se tiče dijela o Hajduku, nikad Nikola, naime, nije pričao, nije se to ni znalo, barem ne u javnom diskursu, da je trebao ići u Hajduk, da je sve već bilo dogovoreno. Trebao je ići gledati utakmicu Hajduka i Cibalije, ali u posljednji trenutak je završio u Dinamu. Splićani su poludjeli na to. Imali su Nikolu, stvar je bila riješena, ali u priču se upleo Zdravko Mamić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kako sam došao u Dinamo? To ne znaju mnogi, ali ja sam bio u Varteksu... ne znam smijem li to govoriti, ali trebao sam ići u Hajduk. Sve je već bilo dogovoreno, ne znam, dogovorili smo danas, a sutra sam trebao već ići dolje. I da bi na poziv Zdravka Mamića, i tad je bio trener Branko Ivanković, nazvali me oni zajedno i rekli su ništa Hajduk, pakiraj stvari i dolaziš u Dinamo. Tako je i bilo. To je bilo 2006., došao sam u Dinamo i od tad živim u Zagrebu i navijam za Dinamo i sva sreća, to je tako i bilo. Nikad to javno nisam ispričao, ali jesam prijateljima u kvartu. Malo tko to zna, da je to tako trebalo i biti. Moram biti jako zadovoljan svojom karijerom", rekao je Nikola Pokrivač.

POGLEDAJTE VIDEO: Jerko Leko: 'Rekli su da sam podržao koncert za Herceg Bosnu. Nikad se time nisam bavio'

Tekst se nastavlja ispod oglasa