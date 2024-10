Dinamo je sinoć, u 2. kolu Lige prvaka, remizirao na Maksimiru protiv Monaca 2-2. Plavi su imali 2-0 i u završnici ispustili vodstvo. Uvjeti za utakmicu su bili izuzetno teški, padala je kiša, a teren je bio natopljen vodom.

Bjeličini izabranici su poveli atraktivnim pogotkom Petra Sučića (45+3) na asistenciju Martina Baturine, koji je u 66. minuti fantastičnim solo-prodorom i udarcem povećao na 2-0.

Monaco je smanjio preko Ganca Mohammeda Salisua nakon velike pogreške vratara Ivana Nevistića, a u 90. minuti Švicarac Denis Zakaria je izjednačio iz kaznenog udarca. Prava je šteta što su Zagrepčani ispustili pobjedu iz ruku, ali veseli da, nakon 2-9 poraza od Bayerna, je Dinamo odigrao odličnu i vrlo hrabru utakmicu, dominirao, a onda s dvije pogreške u završnici dopustio Francuzima da izbjegnu poraz.

Upravo je nevjerojatno da su isti igrači Dinama igrali na Allianz Areni i večeras na Maksimiru, a u čudu su ostali i igrači Monaca koji su srušili giganta Barcelonu i koji nisu očeklivali odličan i goropadni Dinamo.

"Sami smo sebi pokazali da možemo, ali isto tako sami smo sebe pobijedili", istaknuo je strateg Dinama.

Nenad Bjelica pred kraj je susreta zaradio drugi žuti i crveni karton, te je isključen s klupe. Njemački sudac Osmers donio je nekoliko dvojbenih sudačkih odluka.

Nakon susreta na pressici postavili smo Bjelici ukupno 5 pitanja.

Čestitke na dobroj igri, dobroj utakmici i hrabroj borbi. Dobili ste crveni karton, možete li nam malo objasniti što se tu dogodilo i kako komentirate suđenje? Znam da je to nepopularno pitanje, ali dosta je toga bilo u ovoj utakmici po pitanju suđenja.

"Prvi žuti karton sam dobio zato što je cijela moja klupa skočila i onda kad čitava klupa skoči, dobije glavni trener žuti. I kod drugog žutog kartona sam tražio, procijena mi je bila da je bio faul nad našim igračem, jer je njihov igrač odnio i loptu i našeg igrača. Tražio sam to iz svoje zone, mislim da nisam napustio svoju zonu trenersku. Tražio sam faul i zbog toga sam dobio drugi žuti. Ništa više ni ništa manje. Ne bih komentirao suđenje."

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

81. minuta. Je li ono bio penal nad Brunom Petkovićem?

"Ako je sudac procijenio da nije, onda valjda nije. Mene je to malo podsjetilo na situaciju u Lisabonu, kad nam je isto njemački sudac sudio protiv Benfice, kad je bila slična situacija na Petkoviću, isto nije bio dosuđen jedanaesterac. Čak je tad i Petković dobio žuti karton. Evo, danas je dobro prošao, nije baš dobio žuti karton, što je tako teško faulirao suparničkog igrača, koji je slučajno zapeo za njegovu nogu."

Zašto ste iz igre izvadili Martina Baturinu?

"Tražio je zamjenu, bio je umoran, nije posrijedi nikakva ozljeda. Mislim, koliko je pretrčao, stvarno je igrao utakmicu na visokom nivou i tražio je izmjenu".

Kakav je dogovor bio na poluvremenu i što ste kazali igračima i Raul Torrente, pokazao se da je stvarno kvalitetan igrač. Dva puta su mu motali glavu, ali on se borio, išao takvom glavom gdje neki ne bi nogom.

"Pokazao se u ove dvije utakmice koliko računam na njega. On je igrač koji ima, bez obzira na svoju mladost, ima preko 30 susreta u Primera Divison. To nije lagano ostvariti. To je jedan dečko koji je došao prije dva mjeseca, proces prilagodbe nije lagan, na novi jezik. Sve je za njega novo, ali pokazao je da stvarno može pomoći momčadi. I protiv Lokomotive i danas je doigrao na visokom nivou. Što sam kazao ekipi? Ništa, samo ukazao na neke detaljčiće iz prvog dijela, koje smo mogli bolje napraviti, bodrio ih da nastave u istom stilu, u istom ritmu i nismo ništa taktički na poluvremenu htjeli mijenjati, jer je ekipa dobro funkcionirala. Samo smo ih pobodrili i rekli da, ovaj, je još puno posla pred nama. Na kraju je ispalo tako kako je ispalo, ali kao što sam rekao, za mene je ovo jedna pobjeda, jer smo pokazali samima sebi da možemo".

