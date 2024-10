Bjelica posvetio prvi bod u Ligi prvaka bivšem treneru Dinama: 'Odigrali smo taktički perfektno'

U dvoboju 2. kola Lige prvaka nogometaši Dinama i Monaca su u Zagrebu odigrali 2-2 (1-0).

Dinamo je poveo atraktivnim pogotkom Petra Sučića (45+3) na asistenciju Martina Baturine, koji je u 66. minuti fantastičnim solo-prodorom povećao na 2-0. Monaco je smanjio preko Ganca Mohammeda Salisua nakon velike pogreške vratara Ivana Nevistića, a u 90.minuti Švicarac Denis Zakaria je izjednačio iz kaznenog udarca.

Trener Plavih Nenad Bjelica ovako je prokomentirao utakmicu:

"Odigrali smo vrlo kvalitetnu utakmicu. Vodili smo 2:0, ništa nije upućivalo da bi nas protivnik mogao ugroziti. Čestitao sam dečkima, ovo je pobjeda, iako smo osvojili bod. Mi imamo što reći u ovoj Ligi prvaka. Ni protiv jednog protivnika nećemo biti inferiorni, u najmanju ruku ćemo biti kao protiv Monaca. Ekipa je u novom sustavu pokazala da može konkurentno igrati i radujem se sljedećim utakmicama u Ligi prvaka. Vidjeli ste kakav je teren bio, može doći do pogrešaka, da je bolji teren, možda Nevistić ne bi pogriješio, a možda bi u nekoj drugoj situaciji bilo lakše igračima Monaca. Znali smo se prilagoditi terenu i suparniku, praktički bez treninga smo odigrali taktički perfektnu utakmicu. Nismo imali vremena ništa uigravati, ali to su inteligentni igrači. Samo im trebaš reći što želiš od njih i oni to primijene."

Osvojeni bod posvetio je svom prethodniku na klupi Dinama, Sergeju Jakiroviću koji je smijenjen nakon debakla protiv Bayerna u prvom kolu LP.

"Najveće zasluge su njegove, on je selektirao ekipu i pripremao. Žao mi je što nismo pobijedili da mu posvetim pobjedu, ako to nešto znači, posvetit ću mu bod", rekao je i na kraju prokomentirao suđenje na koje je tijekom utakmice imao mnogo prigovora, zbog čega je i isključen.

"Prihvaćam to kako je sudio i moramo se pomiriti s tim", poručio je.

