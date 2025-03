Franjo Ivanović novo je lice nogometne reprezentacije. Hit napadač iz belgijskog Royal Uniona igra u sjajnoj formi i zabija golove pa će se za dva tjedna umjesto u svlačionicu U-21 reprezentacije - preseliti u onu u kojoj stoluje Luka Modrić. Za RTL se javio iz Belgije i poručio: Ovo je najveći uspjeh u mom životu!

"To je stvarno ogromna stvar za mene. Kako sam već rekao, to je možda najveći uspjeh u mom životu, ne samo u nogometnoj karijeri nego najveća stvar u mom životu", rekao je Ivanović.

Zlatko Dalić 21-godišnjem napadaču ispunio je san, a čuli su se još krajem siječnja.

"Da, javio se, nazvao me i rekao da me prati, da sam na radaru. A očekivanja - ja ću dati sve od sebe kad budem na terenu, koliko god to bude bilo."

Ove sezone Ivanović je zabio 14 golova za Saint-Gilloise. Prije toga dao je i četiri za Rijeku nakon čega su ga krajem ljetnog prijelaznog roka Belgijci otkupili za četiri milijuna eura. Osim toga ima četiri asistencije i tri udarca prema vratima po utakmici.

"Stvarno sam se brzo prilagodio. I životu i nogometu. Odgovara mi sustav, formacija u klubu. Uklopio sam se jednostavno dobro i krenuo zabijati golove. Dobro igram, konstantno igram i to je najvažnije za mene."

'Gledati, učiti i upijati'

Za dva tjedna svlačionicu U-21 reprezentacije zamijenit će onom u kojoj sjedi Luka Modrić.

"Zvuči za mene nerealno na prvu, ali kad dođem tamo samo ću upijati sve, pratiti što rade jer su to ipak stvarno igrači, pogotovo Luka Modrić na kojeg ne treba trošiti riječi. Samo treba gledati, učiti i upijati sve."

Prvo Poljud pa Stade de France. Nema ozlijeđenih Igora Matanovića i Brune Petkovića, a ne vraća se ni Marko Livaja. Prve minute u dresu Vatrenih Ivanović bi mogao upisati u jednoj od dviju utakmica protiv moćnih Francuza u četvrtfinalu Lige nacija.

"Naravno Francuska je kako svi znamo jedna od najboljih reprezentacija. Imaju individualnu klasu o kojoj ne moramo uopće treba trošiti riječi. Naravno da je to velika stvar kad igraš potiv takvih igrača, ali mi smo ipak Hrvatska. Ne trebamo se nikoga plašiti ili imati neki preveliki respekt."

A da mu na okupljanju reprezentacije u Splitu ne bude baš sve novo - pobrinut će se Toni Fruk. Bivši suigrači iz Rijeke - nova su lica Hrvatske.

"Naravno da je lijepo kad imaš nekog tamo koga znaš od prije. Toni je moj prijatelj iz Rijeke naravno i čuli smo se da. Malo smo se zezali. Stvarno jedva čekam da stignem na okupljanje i vidim sve dečke, a pogotovo Tonija."

Kakve dane proživljava Franjo Ivanović. Htjela ga je Austrija, a on je htio samo Hrvatsku. Strpljenje se isplatilo.