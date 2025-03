Inter i Milan grade novi stadion vrijedan milijardu eura. Što sa San Sirom?

Gradski rivali Inter i Milan godinama dijele legendarni stadion San Siro, a to se neće promijeniti ni u budućnosti, točnije, samo će se stadion promijeniti. Kako javlja Gazzetta dello Sport, Nerazzuri i Rossoneri danas su predali projekt izvedivosti gradskoj upravi Milana u kojem su detaljno opisali planove za kupn ju stadiona San Siro i okolnog područja. Cilj im je gradnja novog stadiona u blizini starog.

Novi stadion imat će kapacitet od 71 tisuće 500 mjesta od čega će njih 13 tisuća biti rezervirano za VIP i kroporativna sjedala, a sama izgradnja koštat će oko milijardu eura. Plan je da se s gradnjom krene 2027., a završiti bi trebala 2030. Novi stadion svoje će mjesto naći iza zapadnog sektora starog stadiona gdje se trenutno nalazi parkiralište. Kada novi stadion bude završen krenut će se u obnovu San Sira.

Cijeli plan objasnio je gradonačelnik Milana Giuseppe Sala tijekom gostovanja na radiu RTL 102.5: "akon nam nalaže da moramo provesti javni natječaj, ali je jasno da će on biti usmjeren na područje namijenjeno nogometu. Nakon toga mogu započeti privatni pregovori.". Također je objasnio kako se stari stadion neće dirati sve do Zimskih Olimpijskih Igara 2026. u Cortini d' Amepezzo, čije će otvaranje biti upravo na San Siru. "Nakon toga klubovi će početi graditi novi stadion pored Meazze. Trebat će nekoliko godina, a kada bude gotov, obnovit će stari stadion, koji će po mom mišljenju ostati kakav jest do 2030. godine".

S gradnjom San Sira krenulo je 1925., a stadion je ime dobio po gradskoj četvrti u kojoj se nalazi. Ime mu je promijenjeno 1980. u Giuseppe Meazza po legendarnom igraču koji je nosio dres Intera nosio 20 godina i za njega zabio čak 284 gola. Kapacitet stadiona veći je od 80 tisuća mjesta.

