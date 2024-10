Nikola Pokrivač jedan je od petorice koji povezuju Dinamo i Monaco. Leandro Cufre, Dario Šimić, Jerko Leko i Ronaël Pierre-Gabriel preostala su četvorica koja su tijekom karijere nosila dres oba kluba. Zagrebački plavi u srijedu od 21.00 igraju 2. kolo elitne Lige prvaka protiv trenutno drugoplasirane ekipe Ligue 1. Javio nam se nekadašnji defanzivni vezni, koji za Monaco ima 36 odigranih susreta uz 3 gola i jedno dodavanje, dok je za Dinamo upisao 62 nastupa, 7 golova i 2 dodavanja.

'U moje je vrijeme Lyon bio vladar'

"Velika je privilegija i čast igrati za klub kao što je Monaco, klub iz Lige petice, iz jakog La championnata. Imao sam tu sreću i stvarno je to iznimno zahtjevna liga. U moje vrijeme tu je bio Lyon koji je bio vladar. Osam godina za redom taj je klub bio prvak i nitko nije mogao ni blizu njemu. Mi smo bili neka sredina tablice tamo dok, eto, sad nekoliko godina unazad, to se sve promijenilo. Monaco je jednom osvojio prvenstvo i uvijek je pri samom vrhu. Eto, i sad su nakon deset kola poravnati u vrhu s PSG-om, imaju isti broj bodova (16 - op.a), tako da su sigurno jedna ozbiljna momčad koja ima provjerene igrače, Imaju Zaccaria, tu je i Embolo koji je opasan. Zaccaria je igrao u Juventusu i u Chelseaju, tako da sigurno Dinamo očekuje jedna jako teška utakmica, jedan ozbiljan protivnik i, eto, imao sam sreće igrati za jedne i druge, tako da... Evo, sad sam isto maloprije imao neki intervju prije i baš sam rekao - Dinamo je moj klub", rekao je u uvodu razgovora za portal Net.hr Nikola Pokrivač.

'Dinamo je moj klub'

Da nije bilo Dinama, ne bi Pokrivač sigurno ostvario transfer u Monaco. U Zagrebu živi već 18 godina i bespredmetno je uopće i pitati za koga će Nikola navijati...

"Mislim da je sve jasno po tom pitanju", kazat će Nikola Pokrivač i odgovorio na pitanje - što će biti ključ za dobar rezultat i što bi za Plave protiv Monaca bio uopće dobar rezultat?

'Plavi su izašli iz krize nakon dolaska Bjelice. Nema kluba koji ne upadne u krizu'

"Gledajte, Dinamo je klub koji uvijek, protiv svakog, ide na pobjedu i koji se ne zadovoljava polovičnim učinkom, niti utakmicama pristupa s nekim alibi pristupom, da se izvuće remi. Dinamo je bio u krizi, ali se izvukao nakon dolaska Nenada Bjelice. Sigurno da nije ugodno kad padneš u takvu krizu, ali mislim da nema kluba na svijetu kojem se to ne dogodi i koji ne upadne u takvu neku krizu. Netko izađe ranije iz toga, netko kasnije. Mislim da je Dinamo to sada pokazao već sa dovođenjem novog trenera i s utakmicom protiv Lokomotive, da je to iza njih. Tu prvenstvenu utakmicu u HNL-u su odradili za pet i mislim da se Dinamo nema koga pribojavati, niti se ikog boji, iako je Monaco ozbiljna momčad", govori Nikola Pokrivač.

"Dinamo se nema čega pribojavati. Igraju kod kuće, na svom Maksimiru i sigurno da Monaco nije Real Madrid, pa da ih se teško može dobiti", tvrdi Nikola Pokrivač.

"Sve je otvoreno i vjerujem u Dinamo, da će uzeti prve bodove u Ligi prvaka", dodaje Pokrivač.

Pomaci su vidljivi u Dinamu

Plavi će protiv Monaca, pretpostavlja se, zaigrati s četvoricom iza.

"Ako netko poznaje momčad Dinama, to je Nenad Bjelica. Znamo kakve rezultate je Bjelica priuštio svima nama koji navijamo za Dinamo, u periodu od 2018. do 2020., u svom prvom mandatu. Vidjeli smo pomake već protiv Lokomotive. Zadnju liniju je protiv Lokomotive promijenio, igrao je sa 4 u obrani i to se pokazalo efikasnim. Zašto ne tako i protiv Monaca?" - pita se to Pokrivač i nastavlja:

"Ne bih baš rekao da će se Dinamo protiv Monaca samo braniti, a i zašto bi... sve je otvoreno, vjerujem u Dinamo. Monaco je ozbiljna momčad, ali itekako ih se može dobiti."

Raul Torrente, Jakirovićev igrač s klupe, zabio je dva gola Lokomotivi i oduševio Nenada Bjelicu. Tako zna, možda je i on taj koji bi mogao zabljesnuti i protiv društva iz Kneževine...

'Dinamo ne dovodi igrače bez veze'

"Dinamo ne dovodi igrače bez veze, tako da mislim da bi on mogao biti jackpot za Plave. Torrente vrijedi. Kod Jakirovića je bio na klupi, ali dočekao je svojih pet minuta i u Banjolama je odigrao svih 90 minuta, protiv Lokosa isto. S ova dva gola pokazao je da treba računati na njega. Dinamo je s njim jak u skoku i to je Dinamova prednost."

U današnjem nogometu trka je jako bitna...

"Rekao bih možda i najbitnija. Sport je evoluirao u dinamiku, ali tu je i kvaliteta isto bitna. Monaco ima brzonoge igrače, jako puno trče. Dinamo će morati trčati više od Monaca, ako misli nešto napraviti. Eto, vidjeli smo što je rekao Bjelica na pressici prošlog petka, da je Union Berlin kojeg je on vodio u Bundesligi, da su bili momčad koja je najviše pod njegovom palicom trčala u ligi. Trčali su 120 km po utakmici. Kad se spoji trka i Petkova genijalnost naprijed, mislim da je to dobitna kombinacija", priča Nikola Pokrivač.

'Petković je pod Bjelicom igrao najbolje'

Nenad Bjelica poznaje Petkovića jako dobro. Upravo je on revlitalizirao njegovu karijeru prije 6 i pol godina...

"On ga je i doveo tada iz Italije. Pod njim je Petko igrao najbolji nogomet. Dokazao je to već na prvoj utakmici, zabio je Lokomotivi i Petkoviću itekako odgovara što se Bjelica vratio. Petko cijeni neke stvari, ne zaboravlja što je Bjelica učinio za njega i to mu i sad želi vratiti. Htjet će on biti još bolji, a uz to je i kapetan. Drago mi je što se Ademi isto vratio u prvih 11. On je moj veliki prijatelj, suigrač dugogodišnji. On je jedini tu od igrača s kojima sam ja igrao", izjavio je Pokrivač.

'Baturina je desetka velikih mogućnosti'

Martin Baturina se isto probudio protiv Lokomotive..

"O njemu ne treba trošiti riječi, kao niti o spomenutima. Tako mlad, a već nositelj igre. Igra i za reprezentaciju Hrvatske. Prava desetka velikih mogućnosti. Njegovo vrijeme tek dolazi. Susret protiv Monaca za Batuirinu će biti nova prilika za dokazivanje. Liga prvaka je izazov, nema većeg izloga za mladog igrača, za bilo koga", zaključio je Nikola Pokrivač.

