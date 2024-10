Igor Pamić, trener Karlovca i bivši nogometaš voli pragmatične trenere poput Nenada Bjelice.

"Spomenut ću jedan slučaj, kad je Guardiola bio trener Barcelone. Tad je igrao s Messijem, Neymarom i Suarezom, a to su takvi igrači, to je bila jedna takva momčad s kojom si mogao igrati kako hoćeš. Otišao je u Bayern i nastavio istu takvu igru, a s Manchesterom Cityjem to, vidite nije mogao. Kad je smanjio posjed, kad se prilagodio, Guardiolina momčad nije više pobjeđivala sa 5-0, 6-0, nego 1-0, 2-0. Zašto vam to govorim? Dakle, rezultat je jedini bitan u sportu, ne samo u nogometu, ali isto tako, prilagodba je bitna. Ono što sam prije najavljivao da, ako u Dinamo dođe Bjelica, on poznaje momčad, klub, atmosferu, igrači poznaju njega i tu je odmah kliknulo. To je jedino logično, a isto tako, Bjelica se prilagođava situaciji i tu je majstor. Ako neka momčad želi biti ozbiljna, ako želi igrati dobar nogomet, mora funkcionirati na takav način i imati jednog takvog trenera. Dinamo za SuperSport HNL ima ekstra kvalitetu. Dolaskom Bjelice, povratkom bolje rečeno, došlo je do jedne ozbiljnosti, harmonije i kad je takav, u našoj ligi Dinamo nema konkurenciju", tvrdi Igor Pamić i dodaje:

"Union Berlin je pod Bjelicom bio trkačka momčad, ali ništa ne može zamjeniti kvalitetu, tj ekstra kvalitetu, jer to je jače od bilo čega. E sad, pazite ovo - ako nemaš momčad koja ima ekstra kvalitetu, u tom slučaju možeš taj nedostatak kompenzirati trkom ili nečim drugim. Meni jedno nije jasno - kad govorimo o Dinamu, nije mi jasno zašto, kad pričamo o profesionalnom sportu i Dinamu, zašto uopće trebamo napominjati da netko prima velike novce i da kao takav treba igrati ovako ili onako. Igrač je plaćen i to dobro plaćen da trči i trenira, isto kao i trener za osvaja bodove i stvara uspjehe. Nije dobro bilo za Dinamo to što momčad u 4 susreta do Lokomotive nije puno trčala i igrala kolektivnu obranu. U biti, nije tu toliko bio nedostatak trke, koliko je Dinamo bio raštiman u linijama", objašnjava Igor Pamić.

Paminjo priča da Bjelica odlično radi u segmentu postavljanja linija da budu fleksibilne i čvrste u obrani, bez obzira na kojem nivou momčad igrala i kako se Neno jako dobro adaptira na situaciju na terenu, u trenutku.

"To će sad sigurno štimati. Zato i je Dinamo bio dobar, stabilan, u balansu. Kad su linije skupljene, dobre, pokretne, onda se lakše braniti, lakše se otvarati i onda Dinamova kvaliteta lakše dolazi do izražaja. Sjetimo se samo Osijeka pod Bjelicom. Dovodio je Nenad što je dovodio, imao je budžet, međutim nisam baš vidio da je isti taj Osijek procvjetao nakon odlaska Bjelice. On je bar bio konkurentan. Netko je rekao da Osijek igra slabo. Pitanje je da li je Osijek uopće mogao igrati bolje. Nitko nema u SuperSport HNL-u momčad koja istodobno može igrati lepršavo, spektakularno i dobivati. To je vrlo teško. Nitko takvu kvalitetu nema, sad ju ima Dinamo za HNL. Opet, za Ligu prvaka će trebati igrati malo drugačije", govori Div iz Žminja.

Monaco dolazi u Maksimir. Sutra od 21.00 Dinamo igra drugu ovosezonsku utakmicu u novom formatu Lige prvaka.

"Dinamo ima svoje adute i ima se s čim suprostaviti, to uopće nije sporno. Ono što je strahovito bitno da je ta svijest koju smo vidjeli prenešena na igrače. Vidjeli smo to protiv Lokomotive, iako Lokomotiva nije Monaco, ta utakmica nije bila tog karaktera, a niti HNL nije Liga prvaka. Treba sutra biti oprezan, ali Bjelica i je oprezan trener. Ovaj Dinamo mora biti konkurentan, a siguran sam da prema naprijed može zapapriti. To uopće nije sporno. Zabili su dva brza gola Bayernu, siguran sam da može zabiti i Monacu. Dinamo će morati biti itekako organiziran. Bjelica zna što hoće i zna što želi. Vidjeli smo u utakmici Bayerna i Dinama što se dogodi kad se stvari krivo procijene. To je bilo jako loše i zašto se sve to dogodilo?"

Pamić je ušao u meritum stvari...

"Izmjene su se radile, izašla su dvojica bočna igrača i ušla dva krilna. I na kraju dobiješ to što dobiješ. Takve stvari se neće događati kod Bjelice, uvjeren sam u to. Normalno, prostor se Monacu neće smjeti ostaviti. Monaco je dinamičnija momčad od Dinama i tu će trebati biti racionalan i pametan. Onda Dinamo ima super kvalitetu da našteti svakom i da se osvoje bodovi."

Trener Monaca Adi Hütter je bivši suigrač Igora Pamića. Igrali su zajedno u Grazeru.

"To je jedan strašan lik, fantastičan. Čovjek koji je igrao zadnjeg veznog. Odličan igrač. Dominantan, bezobrazan, ali pozitivno. Vrlo agresivan. Jako dobro razumije igru. To je bio igrač ritma i vidimo sad da njegove momčadi, gdje god je bio, nešto su napravile. Adi Hütter diže momčad na viši nivo i čini ju boljom nego što je do tada bila. Itekako je Monaco s njim jak i dobar. Bit će to zahtjevan nogomet za Dinamo. Plavi će morati biti skromni i vrlo oprezni. Taktički savršeni da bi uzeli makar bod. S Adi Hütterom imam tisuću anegdota, s njim je sve bilo zanimljivo. I na terenu i van njega. Adi Hütter je gospodin čovjek, frajer, na terenu ekstra profesionalac, van terena duplo ekstra opušten", zaključio je Igor Pamić.

