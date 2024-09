Nenad Bjelica (53) vratio se na klupu Dinama nakon više od četiri godine. Situacija nije lagana, Plavi se nalaze u rezultatskoj krizi. U posljednja 4 susreta ne znaju za pobjedu, ali znaju za čak 3 poraza. Ako zagrebemo dublje ispod površine, onda možemo vidjeti gol razliku od čak 13 primljenih i tek 4 zabijena u istom broju utakmica.

Sutra s početkom u 20.00, u 8.kolu HNL-a, Dinamo na Maksimiru dočekuje Lokomotivu. "Lokosi" se čine kao relativno dobar protivnik za početak mandata Nenada Bjelice, s obzirom na to da su deveta momčad lige sa samo pet bodova u sedam kola. Utakmicu s Lokomotivom najavili su trener Bjelica, predsjednik kluba Velimir Zajec i sportski direktor Marko Marić.

Naravno, bili smo na pressici i novom treneru postavili 4 pitanja.

Treneru, hoćete li mijenjati sustav igre i na koji način mislite pojačati i poboljšati obranu, jer obrana je dosta porozna i pušta na sve strane?

"Sustav igre Dinama u zadnje vrijeme bio različit. U nekim utakmicama 3-5-2, u nekim utakmicama 4-3-3, u nekima 4 2 3 1, a onda u fazi napada su nekad igrali 4-3-3, branili se u 4-4-2, tako da to su sve sustavi koje Dinamo može igrati. Ja sam pobornik igranja sa 4 u obrani. Prema naprijed, kažem, može biti 4-4-2, može biti 4-3-3, može biti 4-2-3-1, ali uglavnom će ići u tom pravcu ono što ja želim raditi. Što se tiče igre u obrani, a vidite, mislim da u ovom trenutku problem igre u obrani nije problem Nevistića, niti je problem četvorke u igri u obrani, niti je to problem zadnjeg veznog, nego problem je cijela ekipa. Cijela ekipa brani i cijela ekipa napada. Kad ćemo uspjeti to postići, to da je naš napadač prvi obrambeni igrač, onda će Dinamo opet izgledati vrlo organizirano, disciplinirano i bit će mu teško zabiti gol, kao što je to bilo u mojoj prvoj etapi treniranja Dinama", kazao je Nenad Bjelica.

Ispred nas sjedi, rekli bi jedan njemački Nenad Bjelica s iskustvom Bundeslige. Koje stvari ste tamo, neću reći naučili, nego primjetili i koje stvari iz Bundeslige možete primijeniti u Dinamu? I još jedno pitanje: Ako bi možda ovako hipotetski, iako nogomet nije hipotetska stvar, usporediti ovaj Dinamo sa momčadi Union Berlina, gdje bi Dinamo s ovim rosterom bio u Bundesligi, na kojoj poziciji?

"Pa vidite, iz svakog iskustva nešto učite. Svaka zemlja je specifična. Mentalitet ili način igranja. Svaka ekipa, svaki klub je specifičan. Tako da Bundesliga kao Bundesliga, kao liga, je specifična. Igra se dosta tvrdo", počeo je objašnjavati Nenad Bjelica...

"Igra se dosta čvrsto i jako se puno trči. Baš sam jučer to komentirao sa mojim trenerima. Znači, Union Berlin nije imao nijednu utakmicu ispod 120 kilometara, niti jednu utakmicu. OK, Union Berlin je bila ekipa koja je najviše trčala u Bundesligi, ali uvjerljivo najviše od Nenadom Bjelicom. I to želim postići s Dinamom. To u ovom trenutku je malo problem, to je malo problem, jer u zadnjim utakmicama nismo, nije ekipa došla na 112 113 kilometara, dok je Bayern bio na 12-13 km manje. I u nogometu nema ništa bez trčanja, tako da moramo podići podići taj nivo odgovornosti u igri i želje, da brane svoj gol i da se napada protivnički gol, tako da to bude", rekao je Neno i zaključio:

"Kad to bude tako, onda ćemo biti uspješni. Što se tiče Union Belina i Dinama, to su potpuno različite ekipe, ja bih rekao. Union Berlin je jedna ekipa koja je bila napravljena više za 3-5-2 sustav i najviše je to odgovaralo. Dinamo je koncipiran za sustav 4-3-3. Union berlin je bio izuzetno trkačka ekipa, dobro pripremljena trkačka ekipa, možda ne toliko atraktivan nogomet, ali Dinamo s druge strane je ekipa koja ima jako puno talenta, koja ima jako puno mladih igrača, talentiranih. Velike vrijednosti imamo u tim igračima, tako da to su velike razlike, a vi kao trener se morate adaptirati. Ne možete tražiti od Union Berlina da igra kod Dinama ili od Dinama tražiti da igra kao Union Berlin. Ako to tražite, onda ste predodređeni za neuspjeh. Tako da, ja sam se adaptirao tamo na to što sam imao i pokušao sam izvući maksimum iz ekipe. Ostvario sam cilj ostanka u ligi. To je ono što me čini ponosnima, a vjerujem da ću Dinamom i s njegovom kvalitetom koju ima, isto ostvariti veliki rezultat."

