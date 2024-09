Nenad Bjelica postaje trener Dinama? Jedan njegov potez jako je znakovit

Već danima se ime Nenada Bjelice spominje kao ono naslijednika Sergeja Jakirovića na trenerskoj klupi prve momčadi Dinama, povlači po medijima, a danas smo dobili informaciju, ponovno, kako je Neno opet prvi kandidat za trenera prve momčadi kluba i ne samo to, nego da je vrlo blizu potpisivanju ugovora.

Neke informacije koje su došle do nas govore kako je stvar već riješena i kako se očekuje i službena potvrda iz kluba. E sad, informacija dolazi iz nogometnih kuloara i to iz, kombinirano, pet neovisnih izvora koji tvrde da je to već riješena stvar, ali sve je još u sferi spekulacija.

Jedno je pritom jako znakovito i moglo bi upućivati na takav rasplet. Dakle, kontaktirali smo još jučer Nenada Bjelicu, zvali ga i poslali mu poruku, ali do trenutka zaključivanja teksta nije nam odgovorio. Neno inače uvijek odgovori na poziv ili poruku potpisniku teksta, ali ovog je puta ostao nedostupan. Je li to znak da se stvarno po tom pitanju nešto kuha u Maksimiskoj 128? Živi bili, pa vidjeli.

