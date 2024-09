Luis Ibáñez odmilja zvani Lucho gostovao je u podcastu Net.hr-a i u 50 minuta razgovora pričali smo s njim o svemu. Po prvi je put otkrio neke stvari iz života i karijere, a jedna od tema našeg razgovora bio je njegov odlazak u Crvenu Zvezdu. Luis Ibáñez u Dinamu je igrao od 2008. do 2015.

Prema podacima s Transfermarkta, Luis Ibáñez je nastupio u 165 susreta za Dinamo i zabio 15 golova uz 18 asistencija. Za Crvenu zvezdu Luis Ibáñez je nastupio u sezoni 2015./2016. i postigao čak 11 golova uz 15 asistencija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moj klub u Argentini je Boca Juniors. To je jedini klub za koji navijam, to je klub za koji živim i za kojim sam lud. To je klub koji pratim i kad igra u 1 ujutro, u 2 ujutro, svejedno kad... Ok, ako stvarno ne mogu, ne gledam, ali ujutro čim se probudim, idem gledati sažetak. Ima i klub iz kvarta u Buenos Airesu - Deportivo Morón. Klub iz druge lige. Taj klub je blizu mog doma u Buenos Airesu, ali Boca mi je sve", priča nam Luis Ibáñez. Osvrnuo se na svoj odnos s Bad Blue Boysima, koje Luis Ibáñez iznimno cijeni i poštuje.

"Moj odnos s BBB-ovcima je bio super za vrijeme mojih igračkih dana u Dinamu. Da, bio je super dok nisam otišao u Crvenu Zvezdu. Zamjerili su mi taj dio, ali dobro, shvaćam ih i razumijem ih, ali vjerojatno bi bilo tko od njih, da se našao u mojoj poziciji, isto učinio. U tom trenutku, nisam imao bolju opciju. Nisam imao klub. Imao sam samo tu opciju. Mislim, imao sam drugih opcija, ali ta mi je bila najbolja. Nažalost, Bad Blue Boysi su to shvatili drugačije. Razumijem ih, respektiram to, njihov odnos. Ja i dalje, uvijek ću imati najbolje mišljenje o Boysima i govoriti sve najbolje za njih, jer, uvijek to govorim i cijenim ih jako- dok Boysa nije bilo, nama je bilo najteže", govori Luis Ibáñez i po prvi put otkriva zašto nije produžio ugovor s Dinamom...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam htio produžiti ugovor s Dinamom jer, kad sam nakon 6. godine jednom izašao na teren, a Boysa nije bilo, ljudi nije bilo, više to nisam mogao. Nisam imao želju i snagu da igram na praznom stadionu. Zato sam htio otići. Da mi se desilo sad, u ovom trenutku kad je stadion pun, kad je Dinamo takav kakav je, potpisao bi na deset godina. Da, zato nisam produljio ugovor s Dinamom, zato sam tražio posudbu u Argentinu 2014. Bilo mi je toga dosta, iako shvaćam zašto su Boysi imali konflikt sa Zdravkom Mamićem. Volio bih da su neke stvari u mojoj karijeri ispale drugačije."

"Gledajte, drugačije je igrati pred navijačima i bez njih. Kad su Bad Blue Boysi na stadionu, to ti je uvijek vjetar u leđa, 12. igrač, kako se kaže kod nas u Argentini. Evo, vidite i sami sad kad su oni na stadionu, onda ima i smisla igrati i doći na Maksimir. Kad dovedem dijete na stadion, on samo gleda prema sjevernoj tribini, gleda u Bad Blue Boyse. Drago mi je da on zna što to znači, jednog dana bi volio da on to doživi na terenu i da bude još veći stadion i još više ljudi. Sigurno da su Boysi najveća snaga Dinama uvijek bili. U svakom klubu su navijači, pogotovo Bad Blue Boysi koji su takva navijačka grupa koja prati klub gdje god da Dinamo igrao, bez obzira na pripreme, prijateljske susrete ili službene. Tako svejedno. Ti idu svugdje s Dinamom. Austrija, Njemačka, Slovenija... lijepo je imati takvu navijačku grupu iza sebe. Inače, kad sam igrao za Crvenu Zvezdu, nikakvih neugodnosti niti političkih konotacija nisam u Beogradu doživio, nego upravo suprotno. Zvali su me Purger, što je meni bilo lijepo i velika čast", priča Luis Ibáñez.

U priloženom videu gore možete pogledati čitav podcast Net.hr-a s Luisom Ibáñezom.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedan od najvećih Dinamovih 'vojnika' u podcastu Net.hr a kod Silvija Maksana: 'Dinamo mi je uvijek bio najbitniji, ali ti fanatici iz Beograda bili su najluđi. Ostavili su stan Dinamu nakon smrti'

Tekst se nastavlja ispod oglasa