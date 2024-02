Dinamo je izbacio Betis u dvomeču i izborio plasman u osminu finala Konferencijske lige, a na Maksimiru je jučer bilo zanimljivo. Priča ide ovako... podizali smo akreditaciju za utakmicu nekih 45 minuta prije početka kad smo primijetili nepoznato, pomalo pogubljeno strano lice...

Je li navijač ili nije?

Mlađi dečko. Između 25 i 27. godina. Naša subjektivna procjena. Gledamo ga. Izgleda kao da ne zna gdje će. Pomalo i izgleda kao navijač. Po godinama, odjeći. Casual spika. Ne, ma nije valjda navijač Betisa zalutao drito na ruti na kojoj more ljudi ide prema svojim tribinama? Stari moj, kakav bi to bio danak neiskustvu.

Nismo tad, naime, znali da je mini korteo Betisovih ultrasa plus simpatizera, pod policijskom pratnjom, već bio prošao, usmjeren na južnu tribinu. Možda je i primijetio da ga promatramo, onako suptilno. Ubrzo nam se mladić obratio...

"Oprostite, ja sam novinar. Možete li mi pomoći? Gdje je tu ulaz za novinare na stadion?"

A ha. Novinar. Nije navijač. Mogao sam i misliti, pomislili smo u tom trenutku. Odlučili smo kolegi pomoći pa smo ga odveli prema ulazu, a bilo nam je u potpuno drugom smjeru jer smo prije utakmice išli na jedan dogovor. Bečka škola. Moraš malo... kad smo se probijali kroz brojne navijače na prilazima svojim ulazima, sektorima na stadionu, porazgovarali smo s njim. Zove se Álvaro Borrego. Živi i dolazi iz Seville.

'Pratim vašu ligu, Dinamu će biti teško obraniti naslov'

Radi za Media Set (El Desmarque). Simpatičan momak. Pomalo uplašeno na prvu djeluje, jako pitomo. I zbunjeno pritom. Ali, razumljivo da je bio zbunjen, kad nije znao gdje treba ići. Zato smo tu mi da mu pomognemo. I malo s njim pritom porazgovaramo...

"Radim za Media Set i u Zagreb sam došao pratiti uzvratnu utakmicu Betisa. Nije baš najbolja situacija za nas, za vas je, ali sve je to tu negdje. Znate, Betisa ne igra dobro, ali niti Dinamo ne igra Bog zna što. Nije bio sad toliko bolji u Sevilli, a pratim hrvatsku ligu i znam da je Dinao treći u prvenstvu, iza Rijeke i Hajduka. Bit će Dinamu čupavo obraniti naslov, ali tko sam ja da govorim o tome, mi moramo dobiti ovu utakmicu", rekao nam je Alvaro prije utakmice. Pozdravili smo mladog gospodina i uputili se u svojem smjeru. Sreli smo ga na poluvremenu na stadionu, u press loži. Među hrvatskim kolegama, sjedio je baš pokraj naše Ines Gode Forjan. Opet je zalutao?

"Evo me, hvala na pomoći još jednom", pristojno nam je rekao Álvaro Borrego. Betis je na poluvremenu imao 1-0. Álvaro Borrego je zadobio boju na licu. Bio je raspoloženiji, kazao nam je kako su mu žene u Zagrebu lijepe, baš je prolazila jedna mlada djevojka. Borio se s engleskim, doduše, ali se hrabro borio kao i igrači na terenu. Odjednom je majstor i propričao. Nogomet stvarno radi čuda.

Bad Blue Boysi su bili odlični. Navijali su od prve do zadnje minute, Sjever je bio pun, a Boysi su standardno, izgledali kao vojska. Baš moćan prizor kultne navijačke crnine. Pitali smo ga kakvi su mu Boysi dosad ostavili dojam, općenito? Sa Sjevera je u tim trenucima grmilo - hoćemo pobjedu!

"Nekad sam bio ultras i išao na utakmice, više nisam'

"Upoznat sam sa Bad Blue Boysima. Boysi su navijački vrh Europe. Inače, i sam sam nekad bio ultras Betisa. Obožavam ovo, navijanje... obožavam tu strast, ultras pokret i još uvijek ju imam u sebi. Neki od mojih prijatelja su sad ovdje na tribini za gostujuće navijače. Sad više nisam aktivan, jer pisana riječ i ultras pokret ne idu zajedno, novinari su navijačima neprijatelji, a moj posao je ipak moj posao. To su dvije nespojive stvari", rekao nam je Álvaro Borrego.

Ma nemoj? Pomisli smo. Dobro, kako za koga.

Ušli smo s njim dublje u priču. Pohvalio nam se onako naivno, poput zaigranog dječačića, da skuplja sličice navijača. Nismo ga pitali da li u albumu ima koju Boysa. Sumnjamo da je to takav album, možda njihov neki domaći, sa španjolskim grupama. Koga uopće i boli briga za sličice... mi smo više za stickere.

Izgledaš mi kao lutkica iz Trsta

"Izgledaš kao casual hooligan?"Nasmijao nam se... nije, ali voli tu briju, navijačku supkulturu. Ne izgleda kao problematičan lik, ali izgled često vara...

"Volim to. Volim tu navijačku energiju. Shvaćam ja sve, sukobi i sve to, kužim stvarno. To je dio toga. Moja strast je ultra mentalita. Znam da su Bad Blue Boysi dobri na ulici. Čuo sam za frku jučer u gradu koju su imali neki navijači Betisa, mlađi dečki. Ovdje kod vas je navijačka džungla i kaos. Što se tiče tog kaosa, navijačke džungle, ulice, Boysi su jedni od najboljih u Europi u tom segmentu. Dijelim tu strast, ali ne podržavam noževe, to nikako. U Italiji, Grčkoj i nekim drugim zemljama se u sukobima koriste i noževi, lako za teleskope, palice, baklje i rakete".

'Volim navijačku strast'

U Hrvatskoj se navijači ne bodu. To nije stil sukoba. Prošlo nam je kroz glavu da su njegovi Španjolci, primjerice ultrasi Seville, poznati po čakijanju. Nismo mu to rekli. Možda smo trebali. U tom trenutku nam se stvarno nije dalo o tome. Samo bi se uzrujali, a stvarno je OK momak.

"Znam, ne kažem to da se u Hrvatskoj koriste noževi, ali ima svega u navijačkoj Europi. Baš prava džungla. Ali, volim ultras strast."

Onda je upoznat i sa situacijom s Boysima u Grčkoj, tj što se u Ateni dogodilo po pitanju navijačkog osvajanja tuđeg teritorija?

"Dogode se dobre i loše stvari. Za mene, bez obzira na sve, navijači su pozitivci i priča mi je strast. Sad kad pričamo, gledam ovaj vaš stadion i stvarno je drugačiji nekako. Bili su neke moje starije kolege posljednji put na Maksimiru kad je nastupala Sevilla, pa su mi rekli za stadion. Znam da je simbol korupcije vašeg nogometa.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'Među navijačima ima svega, a Betisovi su strastveniji nego Sevillini'

Dotaknuli smo se kratko i popularnosti u gradu Sevilli. Koga ima više - navijača Betisa ili Seville?

"Ma Betisa. Betis je star klub 116 godina, Sevilla 119. Nije to razlog doduše, nego jednostavno Betis je veći klub u navijačkim okvirima, navijači su strastveniji, ali u klupskim Sevilla ima više trofeja. Ali, u gradu Sevilli definitivno Betis. Betis je narodni klub s više navijača, iz različitih slojeva društva, dok je Sevilla gradska aristokracija. Na našem Estadio Benito Villamarínu koji prima 60 000 ljudi, uvijek ima više navijača nego što je to slučaj na Ramon Sanchez Pizjuanu. Uz to, Betisov stadion je i ljepši. Bilo gdje u svijetu da odeš, od Poljske do Rusije, ma bilo gdje, Kina valjda, uvijek ćeš naći navijača ili navijače Real Betisa. Među navijačima svih klubova, bilo da se radi o tvrdokornom jezgru grupe ili simpatizerima, ima dobrih i loših ljudi. Ima svega. Ultrasi nisu uvijek loši kakvim ih se često predstavlja u medijima, apostrofira", zaključio je Álvaro Borrego.

Nismo ga poslije više htjeli pitati za završni komentar utakmice jer je Betis izgubio, a on izgledao pokislo. Što ćeš Álvaro, oko moje. Više sreće drugi put.

