Na današnji dan prije 24 godine vraćeno je sveto ime Dinamo. Niti jedan navijač Ponosa Zagreba koji je tih dana živio za plavu boju, koji i dan danas živi i ide na utakmice, neće zaboraviti Valentinovo 2000.

Godine borbe za ime Dinamo

Trenutak za koji su se Bad Blue Boysi, ali i svi ostali kojima je plava boja bila u srcu, godinama borili protiv tadašnje aktualne vlasti, protiv države, sistema, konačno je bio došao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svake godine Dinamov svemir prisjeća se jednog od najbitnijih dana u povijesti i Dinama i grupe Bad Blue Boys.

Dinamo se vratio navijačima

Toga dana zaljubljenih, Dinamo se vratio navijačima, vratio se narodu, duhu zagrebačkih ulica. Tadašnji predsjednik Dr. Franjo Tuđman proglasio je ime Dinamo ostavštinom komunizma i napravio pogrešku koja ga je obilježila kod navijača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bio je to potez kojim se tadašnji hrvatski politički vrh želio distancirati od komunisticke prošlosti i naziva kluba.

Tuđman je pod imenom Croatia želio promovirati novostvorenu hrvatsku državu, ali to je napravio na krivi način, tako da je gušio nešto što je bilo izrazito hrvatsko. Pod nazivom Croatia, Dinamo je u devedesetima osvojio pet prvenstava i četiri kupa, ali Boysi su više od rezultata htjeli ime Dinamo, pa su fokus usmjerili ka tome. Bila je to nemilosrdna borba mladosti protiv državnog vrha, o kojoj bi trebalo napraviti film.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Niti jedna navijačka grupa nema takvu priču

Niti jedna navijačka grupa nije imala takvu jednu priču, borbu, niti jedna navijačka grupa osim Bad Blue Boysa nije prošla takvo trnje i kamenje tokom svog postojanja. Niti je bila izložena tolikoj represiji, zbog čega su na trenutke morali djelovati u ilegali.

Pritom su bili spremni na sve, pa čak i na paljenje maksimirske lože, zbog čega je, kako to legenda kaže, kako se priča i danas, prenosi s generacija na generacije, valjda pola grada bilo na policiji. Dugogodišnja borba za Dinamo urodila je, na kraju plave balade - plodom!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Imamo Dinamo'

Pod zapadnom tribinom maksimirskog stadiona, tog 14. veljače 2000. okupile su se tisuće kibica svih generacija.

Legendarni plavi as Velimir Zajec Zeko, Dinamovo med i mlijeko, kako mu je svojedobno guslao slavni radijski reporter Ivo Tomić, izašao je pred navijače i pobjednički rekao - "Imamo Dinamo".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tada je zavladala totalna euforija, ekipa kao da je pala u trans, brojne baklje su obasjale nebo iznad Maksimira. Izgledalo je kao svjetlo na kraju tunela. Samo, to svijetlo je postajalo sve jače i jače... tama je postala dan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je bilo jedno divlje, ludo vrijeme, poslijeratno, vrijeme kad su supkulture bujale u gradu Zagrebu. Od navijača, skinsa, punkera, šminkera pa do svega ostalog što ima veze s mladenačkim buntom, izražavanjima, idealima, ljudskim, uličnim i hrvatskim vrijednostima... navijačka ljubav prema Dinamu bila je toliko velika da se sve pretvorilo u svojevrsni pokret...

Sjevali su pendreci

Boysi su se, prilično nabrijani, sukobili s policijom podno Zapada. Sjevali su pendreci, čuli su se oni tupi udarci, pucale su lubanje, ali ništa navijački prkos i bunt nije mogao spriječiti da dođe do pobjede... ulica i narod rekli su svoje i lavina koja je pokrenuta nije se više mogla zaustaviti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Transparent BBB-a

Udarci policije nisu uopće boljeli, nego na svaki novi udarac navijači su još jače odgovarali pjesmom, rukama i nogama, kako su god stigli...

Inače, dok je podno zapadne tribine vladao kaos i atmosfera postajala sve užarenija, na Dinamovoj su skupštini 44 člana (od 45) glasala za povratak imena, koje je osam i pol godina ranije nasilno maknuto, a potom nametnuto - najprije ime HAŠK Građanski, a onda Croatia.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smrću Tuđmana u prosincu 1999. godine posustala je odlučnost dežurnih HDZ-ovaca unutar kluba da se klub i dalje zove tako, pa su odlučili poslušati glas ulice, glas naroda te vratiti ime koje je uvijek predstavljalo hrvatstvo, koje je u Beogradu imalo predznak hrvatskog domoljubnog kluba.

Sa izraženim hrvatskim predznakom Dinamo Zagreb igra i dan danas...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Samo, u klubu su još uvijek isti neki koji su bili uz one, držali ljestve onima koji su od Svetinje napravili privatni bankomat za izabranu kastu i jednu obitelj, odnosno izvlačili novac iz kluba radi vlastite dobiti. No, to je već neka druga priča kojoj će isto uskoro doći kraj. Jer, vrijeme je za Dinamovo proljeće, Dinamovu renesansu. To je odgovornost svakog navijača Dinama.

Ne odustaju Boysi ni danas od Dinama

Toga dana kojeg danas opjevavamo, kojeg se prisjećamo - 14. veljače 2000. - nije se slavio samo povratak imena voljenog kluba nego i kraj represije i nasilja policije prema navijačima koji su se usudili i dalje navijati za svoj Dinamo, te koji nisu nikad odustali od svog Dinama, svoje borbe. Ne odustaju niti dan danas a prava borba, lavina, oluja - tek slijedi. Jer, borba se nastavlja...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, u Dinamu slijede prvi demokratski izbori što je posljedica novog statuta. Navijači su podržali listu Dinamovo proljeće za ulazak u Skupštinu Dinama. Da, opet se događa nešto veliko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upravo danas, od 18.15, lista Dinamovo proljeće predstavlja svoj izborni program u Zagrebu. Nisu slučajno izabrali baš ovaj datum. Tada, kao i sad, borba za Dinamo poprimila je neslućene razmjere.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dinamovo proljeće predvodi upravo Velimir Zajec

Iza inicijative i liste Dinamovo proljeće stoji skup od 25 pojedinaca, uglavnom uspješnih ljudi iz poslovnog sektora, renomiranih poduzetnika.

Ima tu i akademika, ali i naravno, uvjetno rečeno, običnih građana, Dinamovih simpatizera, navijača. Točnije, 4 navijački aktivna lica sa Sjevera su na listi, dečke znaju aposlutno svi i to je sjajan potez Dinamovog proljeća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Listu Dinamovo projeće predvodi - ni manje, ni više - nego Velimir Zajec, a podržali su ju i Bad Blue Boysi potpisima.

Dinamovo proljeće i ljudi na njoj, demokratski izbori, statut koji je do ovog i doveo naposljetku, pobjeda je svih koji vole Dinamo bez interesa. Sad, treba pobjedu pretvoriti, zacementirati u konačnu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tri Dinama su, inače, bratska kluba - podržala listu Dinamovo proljeće. Klubovi su iz vrha ljestvice u svojim sportovima, financijski stabilni, organizirani i imaju jake omladinske škole. Futsal Dinamo, KK Dinamo i OK Dinamo.

KSW 91 iz Češke 17. veljače ekskluzivno pratite na Voyo.