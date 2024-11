Ivan Kelava, bivši golman Dinama i trener na nogometnoj akademiji istoimenog kluba, gostovao je u podcastu Net.hr-a u kojem smo s njim pretresli razne teme. Od njegovih početaka, zanimljivih situacija, Dinama koji mu je bio kruna karijere, ljubavi prema Dinamu, Bad Blue Boysima, pa do posjete Georgu Kochu i igri Dinama u Ligi prvaka i SuperSport HNL-u.

Otkrio nam je detalje iz karijere braneći za Dinamo, Granadu i Udinese, nastupajući u Grčkoj i Australiji. Pokazao je Ivan zavidno znanje o povijesti Granade i Andaluzije, pričao i kako mu je brat pojeo gorku naranču u Sevilli, približio nam karakter Španjolaca, dogodovštine i otkrio za koliko je naučio talijanski i španjolski jezik. Naravno, nisu to bile jedine teme...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da, bio sam u Njemačkoj u posjeti Georgu Kochu. To je bilo prije možda dva - tri tjedna, ako se ne varam. To je bilo više oda životu nego neki oproštaj. Jednostavno, George ima tu tešku, neizlječivu bolest. Htio se još jednom vidjeti sa svim svojim prijateljima. Bilo mu je jako jako drago kad me vidio. Predao sam mu poklon od kluba. Imao je on neku svoju crnu šiltericu i čim je vidio Dinamovu ovu je skinuo, stavio je Dinamovu i ogrnuo se Dinamovim šalom. Čitavo vrijeme se iz toga nije skidao. Dinamo je klub koji je njemu jako jako prirastao srcu. Kad me ugledao dočekao me s par eksplicitnih na tečnom hrvatskom. Bilo je onako dosta emotivno, malo i teško, ali tako je, kako je. On je pozitivac i borit će se dokle god može", rekao nam je Ivan Kelava.

Podsjetili smo se na čuvenu Kochovu izjavu o pišalini i pravom mjestu na koje je došao, misleći na stadion Maksimir...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da da, on je old school nogometni romantik. To je čar nogometa, čar svega kad se ti osjećaš, a njega su, kažem, navijači primili i prihvatili od prvog dana baš sjajno i kad se toga sjetim, to je pravo mjesto za mene... Znam, bili smo jako bliski, uživao je tih godinu dana koje je proveo tu u Zagrebu."

Posjetio sam Georga Kocha i to nije bio oproštaj nego oda životu. On je old school nogometni romantik i dan danas misli na Dinamo'

Pričali smo s Ivanom skoro 50 minuta. Pogledajte u priloženom videu gore novi podcast Net.hr-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Samir Toplak gostovao je u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana: 'Oduzeli su mi naslov s Varteksom 1996. Protiv Hajduka je bila krađa samo takva'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa