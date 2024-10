Samir Toplak, poznati hrvatski nogometni trener i komentator nogometnih zbivanja, gostovao je danas u podcastu Net.hr-a. Strateg NK Rudeš, hrvatskog kluba koji je prošle sezone igrao SuperSport HNL, a koji ove igra Prvu nogometnu ligu, drugu nominalno, govorio je o brojnim temama.

Među ostalim, Samir se po prvi put dotaknuo i svog najvećeg sudačkog incidenta u karijeri. Imao ih je puno, ali jedan posebno pamti. To ga i dan danas najviše boli...

"Imao sam puno sudačkih nepravdi u karijeri. Moram priznati, kad sam igrao u 'malom' Varteksu osjetio sam jako puno nepravde. Tih 90-etih suđenje je bilo, ajmo biti iskreni, stalno na strani velikih ekipa. Najveća nepravda svih vremena, za mene, osim one Rijeke 1999. kad su im uzeli naslov, meni su također uzeli naslov 1996. kad sam igrao za Varteks. Trebali smo biti prvaci. Ja bih htio svakom reći da pogleda utakmicu zadnjeg kola Hajduk - Varteks, neka pogledaju i vidjet će kakva je to krađa bila. Jednostavno, nije nam se dalo da budemo prvaci te sezone. To je rana koja me najviše peče, oduzeli su mi naslov prvaka, gdje sam s jednim malim klubom mogao biti prvak, osvojiti naslov", priznao je Samir Toplak.

Dotaknuo se i sudačke organizacije i suđenja u Prvoj NL kao i SuperSport HNL, govorio o NK Rudeš i hrvatskom Championshipu, istaknuo sve probleme Prve NL i klubova koji su ispali iz višeg ranga u niži, pričao o karijeri, o tome smeta li ga što ga u hrvatskom nogometu gledaju isključivo kao "vatrogasca", trenera za spašavanje situacije, te nam otkrio smeta li ga i to što još nije dobio šansu u nekom većem klubu, a realno je trebao, jer se ostvario i dokazao kao nogometni trener...

Dotaknuo se i vječnog problema (ne)izgradnje nacionalnog stadiona u Hrvatskoj (osim Opus Arene, ali to nije nacionalni stadion, nego privatno vlasništvo).

"Sramota me stadiona Maksimir, ta slika ide u svijet. Infrastruktura, nedostatak stadiona kod nas, to nije dobro za nas i to ne ide na sportsko društvo. Sport je napravio sve što je moguće i na najbolji način promovira ovu zemlju. Ne može HNS graditi stadion, zašto bi to Savez radio? Stadion je opće dobro, to je posao politike, ne Saveza, to je za ljude, stadion je dostupan za sve. Politika i država su ti koji bi se trebali pozabaviti i napraviti nacionalni stadion. Kako će napraviti stadion kad smo već tri, četiri, pet stadiona pokrali?! I onda se čudimo kako nemamo, pa nemamo. Svi ga u regiji imaju. Svi imaju nacionalni stadion, samo ga nema Hrvatska. Mi smo siromašno društvo, bogati smo sportom i turizmom, ali smo siromašni u svemu ostalom. Teško je to nekom čuti, opet će se uvrijediti, ali to je istina. Drugi mogu, mi ne. Moraju nam dati odgovore oni koji stalno peru ruke od toga."

Pričali smo s Toplakom i o Tonči Gabriću, usporedio nam je posao u Kustošiji i Rudešu, pričao o trenerskoj struci, Nenadu Bjelici, Dinamu i Hajduku, debaklu Plavih protiv Osijeka, situaciji u SuperSport HNL-u, licenciranju trenera u Hrvatskoj, a o suđenju u Prvoj NL i HNL-u je kazao:

"Dolaze mladi suci koji nisu iskvareni i kojima treba dati podršku, ali nedostaje im jako puno osjećaja za igru, morali bi se malo educirati o nekim stvarima. Znam što pričam jer ja ima više iskustva od njih u tome, što iz iskustva, a često sudim na trenizima, svakog dana. To je intenzitet, to nedostaje mladim sucima danas. Nedostatak osjećaja za igru ladih sudaca najveći je problem. Dolaze mladi suci koji nemaju igračkog iskustva. Nisam još u ovom rangu osjetio namjeru da me netko ošteti. Ima grešaka, ali nisu namjerne. Ima puno mladih sudaca kojima treba dati podršku i to je jako bitno da ja ne osjetim namjeru. U SuperSport HNL-u sam par godina unazad osjetio i doživio svašta. Nas koji smo dugo u sportu, a ono što suci ne razumiju, je to da kad ti osjetiš da neka sudačka greška nije namjerna, nitko nikad neće reagirati, ali veliki je problem što se još i sad događaju pogreške koje izgledaju kao da su donešene namjerno. I dana danas, bez obzira na VAR, događaju se u HNL-u kardinalne greške", rekao je Samir Toplak.

