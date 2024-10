Josip Tadić igrač je NK Jarun i nekadašnji član Dinamovih Bad Boysa, generacije koju su činili Etto, Sammir, Mandžukić, Modrić, Mikić, Koch, Kelava, Drpić, Vukojević, Pokrivač, Mikić, Schildenfeld, Carlos, Vugrinec, Eduardo i ostali, a koja se protezala od 2006. do 2009. (netko je otišao prije, netko kasnije, ali tri je godine Josip bio u Dinamu u tom periodu, s nekima igra svih tri godine). Bio je Josip dobar napadač koji je zabljesnuo s tek navršenih 17. u Osijeku.

14.05.2008., Split - U uzvratnom susretu finala Hrvatskog nogometnog kupa Hajduk i Dinamo odigrali bez pogodaka, dok je u prvom susretu Dinamo bio bolji od Hajduka 3:0, čime su Plavi osigurali 9. naslov pobjednika Kupa.

'Igranje za Dinamo bilo je ostvarenje snova, vrhunac karijere'

Foto: Matija Habljak/Večernji list Kelava, Hrgović i Tadić na špici u Zagrebu 10.03.2009. Tadić je vjenčani kum Kelavi.

Nakon što je kratko igrao za Osijek i u 20 utakmica zabio 7 pogodaka, postao je metom njemačkog prvoligaša Bayera iz Leverkusena. Nakon neuspjelog 18-mjesečnog probijanja u prvu momčad vratio se u 1. HNL, točnije, zagrebački Dinamo, za koji će reći da je bio vrhunac njegove karijere...

"Igranje za Dinamo bilo je ostvarenje snova, vrhunac karijere. Tu sam proveo najljepše godine. U tom trenutku u Dinamu je bilo jako puno mojih suigrača iz U-21 reprezentacije Hrvatske. Imali smo vrhunsku ekipu, baš smo bili jaki", rekao je 37-godišnji Josip Tadić.

Pričali smo s Jopom uistinu o svemu u nešto manje od 40 minuta. Otkrio nam je istinu o njegovom epskom izlasku u Odžaku s Marijom Mandžukićem. Prema medijskim napisima toga vremena koje je Josip odmah demantirao u podcastu, Mandžo i Tadić snimljeni su na cajkama. I to je jedina istina, da su bili na cajkama na Veliku Gospu.

Foto: Matija Habljak/Večernji list

Izlazak koji je odjeknuo u medijima

Prema tim istim medijskim napisima iz 2008. orilo se iz ustiju Rade Lackovića, pjevača narodne muzike, stihovi Pijem, psujem, ludujem - dok su ga u stopu pratili Josip Tadić i Mario Mandžukić tog 15. kolovoza, znači za Veliku Gospu. Isto tako, pisalo se kako su dečki pili Jägermeister i plesali u kolu cijelu tu večer, a osvanula je i fotografija na kojoj se može vidjeti kako se zabavljaju s društvom.

Foto: Wayne Rooney - Instagram Legendarna fotografija 'Bad Boysa' Man Uniteda, koju je svojedobno Rooney objavio na Instagramu. Podsjetili su nas upravo na Dinamopve Bad Boyse. Razgovarali smo s Josipom Tadićem o toj fotki upravo, jer nas je podsjetila na fotografiju njega, Kelave i ekipe.

Dogodilo se to dva dana prije prvenstvene utakmice Dinama i Cibalije u Maksimiru i za to je Josip rekao da je istina, ali i naglasio da nije uopće bilo tako ludo kao što se tada pisalo, niti su ih djevojke “opsjedale” i cijelu večer molile za fotografiranje, što Mandžo i Tadić, kao, nisu odbijali. Tadašnjem izborniku mlade reprezentacije Draženu Ladiću, kako se isto pisalo, oba napadača tada se nisu odazvala za susret s BiH. Kao razlog su naveli ozljeda, a svjedoci koncerta tvrde da su plesali bez grča na licu - kao da ih ništa ne boli.

'Nije istina da smo rekli ikome da smo ozlijeđeni'

"Sad ću vam sve reći. Nije istina da smo rekli ikome da smo ozlijeđeni. Mi smo tada bili izašli, bilo je to prije Cibalije, utakmica prije Cibalije. Petak, Velika Gospa, 2007. ili 2008., mislim 2008. Bio sam u stanu sam u Zagrebu, Mario me zvao da dođem. Velika je fešta bila kod njega, jer njegova baka živi u Odžaku, da dođemo kod njega ii odemo na feštu Velike Gospe. Rekao sam zašto ne. Bili smo super, tada smo bili povezani, baš dobri prijatelji. Otišli smo i ono, izašle su te neke slike koje su tad izašle u medijima. Nije to sad bio neki ludi provod do kasno ujutro, jer smo sljedeći dan imali trening popodne. Odmah smo se iz izlaska vratili nazad i sljedeći dan smo trenirali u subotu, a u nedjelju igrali s Cibalijom. Oboje smo igrali. Mandžo je tad zabio hat trick, ja jedan gol i mislim da sam namjestio njemu jedan. Sjećam se onda da smo bili na team buildingu u Dubrovniku s Dinamom, kad je to izašlo u javnost i onda nas je Zdravko pozvao sa strane, pitao što je to bilo. Mi smo mu objasnili situaciju i rekao namje da nema problema, da on stoji iza nas. Imali smo slbodan dan, mogli smo izaći gdje god smo htjeli, napraviti što god smo htjeli, tako da. Nikakav problem poslije toga nije bio. Mi smo svoj posao odradili kako treba. Izlazak je uspio".

Josip je rekao i sljedeće:

'Malo su se napuhale neke stvari'

"Malo su se napuhale neke stvari, bilo je to davno davno. Tad sam bio mlad, imao sam puno vremena, pogotovo na slobodan dan, onda zašto ne bi iskoristili malo."

Objasnio je i što se dogodilo u Bayeru iz Leverkusena, zašto u 18 mjeseci nije uspio, pričao je kako je došao u Dinamo, o Dinamovim danima, utakmici s Werderom i Ajaxom u Amsterdamu, atmosferi na Maksimiru tih godina, otkrio i što ga je koštalo da nije napravio i veću karijeru, zvučniju, iako je igrao za velike klubove.

Foto: Slavko Midzor/24sata

'Čitava priča u Bayeru je mogla otići na drugu stranu'

"Tada sam igrao u Osijeku, mislio sam da sam dotakao nebo. Nisam se umislio, ali normalno da ti paše sve to oko tebe, medijski napisi, interes, o tako nečem sanjaš, a za mene je to bilo ostvarenje sna i dolazak na veliku scenu. Moj tadašnji agent je meni rekao da postoji interes Bayera iz Leverkusena, za kojeg su tada igrala jaka imena, između ostalih i Marko Babić. Kao klincu, meni je to sve bilo sjajno, da se okušaš u takvoj jednoj ekipi koju su prije dvije godine gledao na TV-u u finalu Lige prvaka, da se zanima za tebe. Bio sam počašćen. Čitava priča je mogla otići na drugu stranu, da sam bio možda malo strpljiviji, čvršći, odlučniji, jer me vuklo doma, imao sam nostalgiju, rekao je Josip Tadić.

Čitav podcast Net.hr-a s Josipom Tadićem pogledajte u videu gore.

