Hajduk je nedjeljnom pobjedom nad Šibenikom 1-0 na Poljudu iskoristio subotnji kiks Rijeke u Koprivnici (poraz 2-1) i ponovno prešao u vodstvo na ljestvici s bodom više od društva s Rujevice i pet u odnosu na Dinamo.

Splićani opet sve drže u svojim rukama i sami kroje svoju sudbinu. Rijeka i Dinamo dolaze Bijelima u goste na Poljud, a do kraja SuperSport HNL-a još je 9 kola, odnosno u igri je 27 bodova. Sva tri konkurenta igrom ne briljiraju, ali u toj igračkoj nesavršenosti Hajduk je najviše profitirao.

"Recite mi, zašto se igra jedna nogometna utakmica i što je u njoj cilj, najvažnija stvar?" - pitao nas je legendarni bivši nogometaš Hajduka Zoran Vulić kad smo se dotaknuli ne baš bajne igre i uvjerljive Bijelih koju stručnjaci kritiziraju.

Odgovorili smo mu kako su pobjeda, odnosno tri boda glavni i najvažniji cilj.

"Upravo tako. Hajduk ima +5 u odnosu na Dinamo i +1 u odnosu na Rijeku. Hajduk da je režirao ovakvo kolo nije mogao režirati što se dogodilo proteklog vikenda u 27. kolu SuperSport HNL-a. Sve je išlo na ruku Hajduka, sve mu se poklopilo. Rijeka je izgubila i to nakon preokreta od Slaven Belupa, Dinamo je kiksao u Varaždinu, odigrao 1-1. Mi u Splitu uvik gledamo rezultat Dinama prije nego Rijeke iako je Rijeka za mene protiv Slaven Belupa odigrala prvih 25 minuta onako kako bi trebala igrati svaka hrvatska momčad. Odlično, visoko, presing, s jako puno šansi, ali Slaven Belupo je okrenuo".

Zoran Vulić nam govori kako Dinamo ne igra šampionski nogomet.

"Navikli smo gledati Dinamo da dođe u Varaždin i bez problema zabije dva-tri gola, s lakoćom. Plavi su u maloj krizi. Hajdukov scenarij dosad već je viđen. Teško, ali zaslužena pobjeda protiv Šibenika, sve to Bijele gura naprijed. Rezultat je najvažniji, dojam toliko nije. Igra je takva kakva je, nije ona kakva bi trebala biti za jednu momčad koja pretendira i želi biti prvak, ali kad si na prvom mjestu nemaš pravo na niti jednu lošu riječ. Svi smo svjesni igre i to je to. Najvažnije da je Hajduk prvi, da ima mir, dobru atmosferu".

Bivši trener Hajduka u pet mandata (on priznaje tri jer su dva bila kratka) navodi kako mu je posebno drago što je Ivan Rakitić zabio gol.

"U posljednje vrijeme počele su se pričati nekakve priče o Rakitiću, ali jednostavno javne osobe to moraju istrpiti. Raketa je to pokazao na najbolji mogući način."

Vulićeva generacija i Zoran osobno naviknuli su na nešto drugačiji Hajduk.

"Normalno da kao takvi nekad uvijek tražimo dlaku u jajetu, ali u ovom trenutku najvažniji je rezultat. Svaka nogometna utakmica na kraju se gleda kako se završi, tko je dobio, tko izgubio, je li remi ili nije. Nitko na kraju prvenstva neće se sjetiti da si igrao lošije protiv Šibenika ili Gorice. Gattuso svoj posao radi vrlo dobro, igra na rezultat i mislim da smo na dobrom putu ukoliko bude pameti da nakon 20 godina uzmemo titulu".

Ima li u Splitu euforije ili se nešto ipak naučilo na greškama iz prošlosti i situacija je ove sezone ipak drugačija?

"Naučilo se, drugačije je, ide se iz utakmice u utakmicu. U Splitu euforija ne stanuje jer znamo kako je to bilo u prošlosti. Hajduk mora i želi, isto kao i navijački puk, ostati miran, staložen, ići iz utakmice u utakmicu. Hajduk mora gledati samo sebe, a ne Dinamo ili Rijeku i ako to tako bude, onda će uspjeti doći do kraja. Budemo li se zamarali s Dinamom, Rijekom, Slaven Belupom, s bilo kojim suparnikom, mislim da neće biti dobro. Bijeli moraju gledati samo sebe, moraju pobjeđivati i ot je jedini recept. Sve ostalo je propast. Ako vi ne pobjeđujete, možete gledati što hoćete, nećete doći do cilja. Hajduk ima dobru atmosferu, prema tome Hajduk ima sve potrebno da bude prvi", zaključio je Zoran Vulić.

