Stručnjakinja za putovanja: Ovo je zemlja koju svi moraju posjetiti bar jednom u životu

Kad je riječ o putovanjima, uvijek se vodi rasprava o tome koje su zemlje destinacije koje bi svatko trebao posjetiti barem jednom u životu. Odabir najčešće ovisi o interesima – bilo da je riječ o kulturi, hrani, klimi, prirodi ili avanturi.

No, prema stručnjakinji za putovanja Alexandri Tolstoy, postoji jedna destinacija koja se izdvaja iznad svih ostalih – i to ona koju većina ljudi ne bi očekivala. Gostujući u podcastu Travel Secrets, Alexandra je istaknula Kirgistan kao zemlju koju bi svatko trebao posjetiti barem jednom.

Foto: Shutterstock 23. Kirgistan: U ovoj azijskoj zemlji konji su iznimno važni, a jedna od tradicionalnih igara zove se "Kyz kuu" ili "igra ljubljenja". Ako jahač uhvati svoju suparnicu na konju, smije je poljubiti i tako pobijediti.

"Kirgistan je nomadska zemlja. Kad ljudi pomisle na nomade, zamišljaju stalne promjene, ali to nije slučaj. Zimi žive u selima, a ljeta provode na visokim alpskim pašnjacima", rekla je.

Tolstoy, koja u toj regiji putuje i radi više od 20 godina, kaže da su tamošnji ljudi jedni od najsretnijih koje je ikad upoznala.

"Oni imaju sve što im treba i nisu izgubili ono najvažnije – bliskost s prirodom i zajednicom. To je nešto što mi na Zapadu sve više gubimo", istaknula je.

