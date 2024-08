Jerko Leko, bivši nogometaš Dinama i reprezentacije Hrvatske (59 nastupa uz dva gola), među ostalim selekcijama za koje je u karijeri nastupao (igrao za Dinamo Kijev, Monaco najduže u jednom mandatu, Bucaspor i Lokomotivu), gostovao je u studiju Net.hr-a uoči sutrašnje utakmice godine za Dinamo. Plavi od 18.45 u Bakuu kreću po Ligu prvaka i 34 milijuna eura.

Bit će to najskuplja utakmica u kupskoj povijesti. Prednost od 3-0 iz zagrebačkog dvoboja od prie sedam dana protiv Qarabaga, jamči optimizam, ne i opuštanje.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL Leko čuva Ronalda 14. rujna 2011. u 1. kolu Lige prvaka. Dinamo je igrao protiv Reala iz Madrida.

"Rezultat je odličan za Dinamo. Netko će reći da je moglo biti 4-0, da je ušlo ono od Baturine. Treba biti realan. Malo sam usporedio ovu utakmicu s onom našom, kad smo Malmö dobili 4-1 u Maksimiru, pa smo u Malmöu visili 2-0 do pred kraj s igračem manje, jer je Vrsaljko dobio crveni. Neću reći da smo otišli u Švedsku s primislima gotova je to priča. Jedina razlika je što je Qarabag pokazao da je puno ozbiljnija ekipa, nego što je to Malmö pokazao protiv nas u prvoj utakmici u Zagrebu. Došli smo tamo puno relaksiraniji i skoro ispali, tako da Dinamo to sigurno neće napraviti u Bakuu, ajmo reći tu malu grešku s opuštanjem", govori Jerko Leko, koji zna kako je to igrati Ligu prvakas Dinamom i to protiv jednog Reala iz Madrida.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Azerbajdžanci vjeruju da mogu okrenuti rezultat. Njima je u krvi da ne odustaju.

"Bit će teško, ali zaliha od 3 gola sigurno da daje jednu mirnoću".

Dinamo čeka puno vlage i sparina u Bakuu.

"Mogu ti teži vremenski uvjeti dodatno otežati Dinamu put prema Ligi prvaka u Bakuu. Igrači koji su stalno pod takvim uvjetima naviknu se. Qarabag tu ima malu prednost, ali nije to presudno. Može biti jedan faktor od desetak posto prednosti, ali sve je u Dinamovima nogama i glavama. Po meni, Dinamo se ne zna braniti. Ukoliko se Dinamo puno samo branio, onda će biti problema. Primiti 4 komada je možda malo previše, jedan još nekako", objašnjava Jerko Leko.

Što se dogodilo s Veležom u Mostaru?

"Specifična situacija. Zvali su me na pregovore i naravno rekao sam im da imam Lokomotivu kao prvu opciju, dobro znano ime, ne gledajući taj politički dio, jel'... manje - više smo sve uvjete dogovorili, nego jednostavno kad se sve trebalo završiti i zgotoviti, oni su jednostavno, predsjednik je predložio zapravo i rekao da se dogovorio samnom manje - više sve. I onda je krenulo navijači i pritisak određenih članova uprave kluba, da to nije možda dobar odabir. I onda su pronašli, ne znam ni ja neku moju izjavu, članak dole iz novina, da sam podržao koncert za Herceg Bosnu. Niti neka moja izjava niti išta, nego eto jednostavno da sam dao podršku koncertu uz Joea Šimunića, uz Ivana Krstanovića i tako neke".

Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Je li to istina?

"Gledajte, to je bilo 2013., da sam nešto i rekao, pa postojala bi izjava. Rekao sam im ako mi predlože i pokažu neku moju spornu izjavu, jer znam jako dobro da se nikad nisam bavio s tim da ja sad javno podržavam nešto. Rekao sam i njemu - ja znam od kud sam i što sam, ali nikad nisam omalovažavao neke druge kulture ili neke druge klubove i sredine. Sportaš sam, mogu kad tad završiti bilo gdje i za takvo što nema ni potrebe. Nisu na kraju našli moju izjavu, nego jednostavno eto, na kraju se nije smirilo. Navijači su tu još potencirali da me ne žele", tvrdi Jerko Leko i nastavlja monolog:

"Njih 20-30 došlo je na sastanak i reklo kako stoje stvari, da ne žele mene, pa se to još više i potenciralo, pa su tu navijači Zrinjskog bili koji su njih provocirali. Otišlo je u krivom smjeru i jednostavno sam ja onda rekao, čekajući rasplet, da budem korektan prema ljudima tu u Jarunu, da mi ne treba ulaziti u takvu sredinu i jednostavno sma odustao od te priče. Neću ja siliti nešto u čemu se oni ne osjećaju sami ugodno. Zahvalio sam im se i to je gotova priča. Sportske ambicije nisu se spojile s onim drugima".

Što je još Jerko Leko govorio, o čemu je pričao u 24 minute razgovora, pogledajte u priloženom videu gore.

