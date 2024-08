Dinamo je sinoć na Maksimiru pregazio Qarabag 3-0 i napravio veliki korak ka Ligi prvaka. Strijelci za Dinamo bili su Marko Pjaca (29) i Sandro Kulenović (75, 80). Uzvrat je za osam dana u Bakuu.

Ukupni pobjednik ove će jeseni igrati u Ligi prvaka, a poraženi u Europskoj ligi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Robert Špehar dao je stručni komentar portalu Net.hr.

"Zaslužena velika pobjeda Dinama. Čestitke Jakiroviću, stručnom stožeru i igračima, ovo je veliki rezultat", počinje Robert Špehar i dodaje:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Qarabag je odlična momčad, nezgodna, neka vas ne zavara ovaj visoki rezultat. Azeri su prijetili, bili su opasni. Međutim, Dinamo je došao ušao u utakmicu i do gola za 1-0 bio bolji", tvrdi Robert Špehar.

Foto: Ivica Galović/PIXSELL

No, nakon vodstva Dinamo je stao, a Qarabag zagospodario terenom i samo je velika doza sreće spasila Zagrepčane od poravnanja.

"Sve do drugog gola Dinama Qarabag je bio opasan, kreirao šanse i moglo je lako biti i drugačije da su zabili. Ali, tko te pita nakon ovakvog rezultata. Dinamo je izdržao sve i naoravio veliki korak prema raju. Kako se ono kaže, zagrebački su plavi pred vratima raja. Neće im biti lako u Bakuu, nije još gotovo, treba drugih 90 minuta odraditi", ističe Špehar.

U 35. minuti Nevistić je uspio zaustaviti pokušaj Juninha iz neposredne blizine, u 43. minuti je Juninho nakon odličnog dugog proigravanja krenuo sam na vratara i pucao sa 20-ak metara, a lopta je prohujala preko grede, da bi najveću priliku za Qarabag u prvom poluvremenu propustio Patrick koji je početkom sudačke nadoknade neometan glavom sa 10-ak metara pucao tik pored vratnice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I u nastavku je Qarabag nastavio propuštati prilike, u 56. minuti je Benzia iz slobodnog udarca pogodio vratnicu, da bi šut Juninha sa 12 metara u 64. minuti bravurozno zaustavio Nevistić. Nevistić je spasio Dinamo, bez obzira na uvjerljivih 3-0.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 63. minuti kad je Sergej Jakirović promijenio sustav s 4-1-4-1 na 3-5-2, te posebice ulaskom Sandra Kulenovića našao dobitnu kombinaciju i junaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tada se razmahao i Martin Baturina, dinamovci su iskoristili i energetski pad Azera, obrana Qarabaga je tada počela dobro puštati, a igrači Dinama dodali su gas.

"Nevistić je bio odličan, Baturina maestralan, ostali su bili dobri, borbeni. Jakirović je povukao pravi potez. Kad je gorilo, kad su Plavi visili, kad su Azeri napadali, trener Dinama je kod vodstva 1-0 i napada Qarabaga promijenio sistem u 3-5-2 i pogodio. Tako to rade treneri koji osjećaju situaciju na terenu.

I za kraj, Robert Špehar spomenuo je i junaka utakmica.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

"Nemojte misliti da sam zaboravio na njega, na igrača kojeg smo puno pita svi nepravedno držali u sjeni. On je igrač koji svojim radom, zalaganjem, golovima zaslužuje mjesto u udarnoj postavi Dinama. Njegovo je ime Sandro Kulenović. On je pokazao kako to rade aduti, oni koji su sposobni donijeti pobjedu svojoj momčadi. Još jednom svima bravo, Dinamo bravo, ali nije gotovo. Sjetimo se samo što je Qarabag napravio Ludogorecu i kako im je utrpao sedam golova i slavio 7-2, prošao u ovu sad fazu u kojoj igraju s Dinamom. Dobro, Dinamo nije Ludogorec, ali u uzvratu će morati punim gasom do te Lige prvaka", zaključio je Robert Špehar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo sudbinu našeg nogometa drži u svojim rukama: 'Ako uspije, HNL će opet živjeti na račun njega'