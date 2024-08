Dinamo igra najskuplju utakmicu u povijesti vrijednu Lige prvaka: 'Plavi se ne znaju braniti'

Dinamo od 18.45 igra utakmicu vrijednu Lige prvaka i 34 milijuna eura. Qarabag nije završen posao. Iako 3-0 iz Zagreba lijepo zvuči, iako je to, nema sumnje, opipljiv i značajan kapital, u Bakuu se sprema ofenziva Azera. I nije zezancija. Napaljeni su domaćini do maksimuma. Misle kako mogu preokrenuti. Plavi neće biti sami ni u dalekom Bakuu. Jer, dečki su se vratili u igru...

Dinamo će imati podršku svojih navijača, po prvi put u Europi nakon jednogodišnje zabrane od strane UEFA-e, što je posljedica i pravno rješenje europske organizacije kazne za izgrede u Ateni prošlog ljeta.

Sergej Jakirović nikad nije igrao pred Boysima na gostovanju u Europi. Sigurni smo da će se Dinamovi ultrasi čuti među 30 tisuća napaljenih domaćih navijača,

Gurban Gurbanov, trener Qarabaga, kazao je jučer na pressici kako su inferiorni u rezultatskom smislu, ali kako postoji velika šansa za prolaz u Ligu prvaka.

"Pritisnut ćemo ih, ali pametno. Dobri su u kontranapadima", naglasio je Gurbanov.

Jerko Leko bio nam je gost u podcastu Net.hr-a. Ovaj 44-godišnjak igrao je za Dinamo u tri mandata, za Hrvatsku 59 puta, Dinamo Kijev, Monako, Bucaspor i Lokomotivu.

O najskupljoj utakmici u Dinamovoj povijesti kaže:

"Rezultat je odličan za Dinamo. Netko će reći da je moglo biti 4-0, da je ušlo ono od Baturine. Treba biti realan. Malo sam usporedio ovu utakmicu s onom našom, kad smo Malmö dobili 4-1 u Maksimiru, pa smo u Malmöu visili 2-0 do pred kraj s igračem manje, jer je Vrsaljko dobio crveni. Neću reći da smo otišli u Švedsku s primislima gotova je to priča. Jedina razlika je što je Qarabag pokazao da je puno ozbiljnija ekipa, nego što je to Malmö pokazao protiv nas u prvoj utakmici u Zagrebu. Došli smo tamo puno relaksiraniji i skoro ispali, tako da Dinamo to sigurno neće napraviti u Bakuu, ajmo reći tu malu grešku s opuštanjem", govori Jerko Leko, trener Jaruna, koji zna kako je to igrati Ligu prvaka s Dinamom i to protiv jednog Reala iz Madrida.

"Sigurno da će biti teško, ali zaliha od tri gola daje Dinamu mirnoću", dodaje Leko.

Plave čekaju teški vremenski uvjeti. Bit će im iazovno i u tom pogledu.

"Mogu ti teži vremenski uvjeti dodatno otežati Dinamu put prema Ligi prvaka u Bakuu. Igrači koji su stalno pod takvim uvjetima naviknu se. Qarabag tu ima malu prednost, ali nije to presudno. Može biti jedan faktor od desetak posto prednosti, ali sve je u Dinamovima nogama i glavama. Po meni, Dinamo se ne zna braniti. Ukoliko se Dinamo puno samo branio, onda će biti problema. Primiti 4 komada je možda malo previše, jedan još nekako", objašnjava Jerko Leko i priča kako 90% golova koji se događaju u svijetu dolaze nakon greške igrača.

Plavi u pet ovosezonskih susreta imaju skor od pet pobjeda bez poraza, uz gol razliku 15-2, kombinirano HNL i jedna dosadašnja utakmica u Europi. Gorica je duboko u sudačkoj nadoknadi dala pogodak za smanjene poraza na 2-1 i to je bio tek drugi primljeni Dinamov ove sezone. Bernauer je malo zaspao, igrač mu se zavukao nekako iza leđa, došao i pogodio. Jakirovića je to naljutilo. Takve stvari spavanca neće nam se smjeti događati večeras...

"Samo 10% golova dolazi iz odlično odrađenih akcija. Uvijek tu netko kasni. Igrao sam u Dinamu iz Kijeva gdje su mi usadili tu crtu da me u 16 metara lopta ne zanima, nego samo igrač. Jednostavno, igrača se mora pratiti. I kontrolirati prostor oko sebe ako sam slobodan. Lopta neće sama ući u gol, mora je netko pospremiti. Tako da igrač suparničke momčadi ne smije ulaziti u prostor. Normalno da je to zasmetalo Jakirovića. Hoće stvoriti naviku da nikad nema opuštanja, pogotovo u jednoj ovakvoj utakmici u kojoj to nije čak stvar nekog opuštanja, nego koncentracije. Što manje tih grešaka, sigurno će Dinamu bit lakše", izjavio je Leko.

Odgovorio je Jerko Leko i na pitanje jesu li Azeri opasniji iz igre ili prekida?

"Qarabag je po meni bolji iz igre nego iz prekida. Imaju te Brazilce, taj sitni pas i tu Dinamo mora biti koncentriran. Da igrač koji da loptu i nastavi, da ga se prati. Qarabag mi je igrački tu puno opasniji."

Pričali smo s Jerkom Lekom skoro 24 minute i teme nisu bile samo Dinamo - Qarabag. Pogledajte u priloženom videu gore čitav podcast Net.hr-a s Jerkom Lekom.

