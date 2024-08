Bivši kapetan Plavih vratio se u HNL i za RTL poručuje: 'Dinamo će biti prvak'

Kod kuće je ipak najljepše. Domagoj Antolić - u Lokomotivu. U trenutku lošeg starta, samo dva boda na kontu nakon četiri kola stiže na Kajzericu. ''Lijepo se vratiti tamo gdje je sve počelo, Lokomotiva mi je dala priliku kada je bilo najteže na prijelasku iz juniora u seniore.''

''Imamo mladu i potentnu ekipu i nadam se da će sve krenuti u dobrom smjeru'', rekao je za Lokose.

Antolić je za Dinamo igrao u dva navrata, od 2007. do 2010., pa od 2013. do 2018. Bilo je to doba Brekala, Sose, Soudanija i Sammira. Usporedba s Dinamom danas:

''Dinamo može igrati na tri fronta bez problema, drago mi je da su bitni igrači produžili ugovore i ostali u klubu. Dinamo je level iznad svih.''

'Dinamo će biti prvak'

U Poljskoj je prije četiri godine izabran za najboljeg veznjaka lige nastupajući za Legiju iz Varšave. Posljednje tri godine igrao je u saudijskom Damacu, a što se tiče borbe za titulu u Hrvatskoj ove godine - kaže - neće biti promjena: ''Bit će jako teško obzirom na to kako Dinamo i Hajduk izgleda. Mislim da će Dinamo ove sezone biti prvak s velikom bodovnom razlikom'', rezolutan je bio Antolić.

Trener Silvijo Čsbraja ima planove s Antolićem koji bi na raspolaganju trebao biti u petak kada Lokomotiva dočekuje Šibenik.

