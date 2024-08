Dinamo otišao po Ligu prvaka i 34 milijuna eura: 'Jako puno će značiti podrška navijača'

Dinamovci su danas otputovali u Bakuu, gdje će u srijedu igrati uzvrat playoffa Lige prvaka protiv Qarabaga.

Prva utakmica prošlog utorka na Maksimiru završila je 3.0 za Plave. Hrvatski prvak tako je jednom rukom uhvatio vreću s 34 milijuna eura koje će zaraditi plasmanom u LP, ali Sergej Jakirović i društvo svjesni su kako je u sportu sve moguće, pa se tako ne opuštaju unatoč velikoj rezultatskoj prednosti.

Qarabag je u posljednjoj euro utakmici u gostima prije Dinama Ludogorecu utrpao sedam komada. Zvoni to, itekako...

"Očekuje nas zahtjevna utakmica u zahtjevnom vremenu. Ima jako puno vlage, bit će jako naporno, ali moramo se baciti na glavu kako bi osigurali Ligu prvaka u Zagrebu. Qarabag je ozbiljna momčad, pokazali su da nisu neki tamo iz Azerbajdžana. U nekim trenucima utakmice imali smo sreće. Moramo biti stabilniji u fazi obrane, pokazati jasnu namjeru da prođemo jer će nas oni stisnuti od prve minute", izjavio je Sergej Jakirović okupljenim novinarima danas na aerodromu Dr. Franjo Tuđman.

Nisu igrači koristili nikakve dodatne preparate kao pripremu za posebne klimatske uvjete u Bakuu, više su se bazirali na sam odnos snaga na travnjaku. Jakirović je otkrio:

"Pripremali smo se na normalan način za ovu utakmicu, kao za svaku drugu. Uzeli smo prošlu utakmicu za primjer, to je najvažnije. Najbolje je što je naša momčad osjetila njih na terenu, to je bitno, znamo kakvi su i što možemo očekivati. Njihov napad puno je bolji nego njihova zadnja linija. To je naša šansa, ako će puno riskirati, možemo ih ugroziti iz kontre."

Koliko će Dinamu značiti podrška Dinamovih navijača u gostima? Boysi će biti u Bakuu. Ponovno mogu na gostovanja, nakon prošlosezonske zabrane UEFA-e zbog izgreda prošle godine u Ateni.

"Jako puno će se osjetiti. Otkako sam trener Dinama, naši navijači nisu bili s nama ni na jednom europskom gostovanju. To se osjetilo na našim igrama, kod kuće bi pokazali totalno drugo lice. To želim promijeniti, gdje god igrali, moramo biti hrabri i mudri."

Jesu li Jakirović i ekipa išli po običaju na misu prije utakmice?

"Otkako sam u Dinamu idemo na misu svaku nedjelju, ako možemo. To je privatna stvar svakog pojedinca", zaključio je Sergej Jakirović.

