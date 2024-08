Qarabag igrao s rezervama pa kiksao prije utakmice s Dinamom

Qarabag je u 4. kolu prvenstva Azerbajdžana i posljednjoj utakmici prije uzvrata s Dinamom u play-offu Lige prvaka iznenađujuće izgubio od Turana 0:1¸na svom terenu.

Trener Qarabaga u toj je utakmici izostavio čak devet prvotimaca, smatrajući da će i s rezervama moći stići do dobrog rezultata, no to se nije dogodilo i sada se Turan na vrhu tablice odvojio od Qarabaga četiri boda.

Pobjedonosni pogodak za Turan zabio je Oto John u 17. minuti iz jedanaesterca.

Uzvratna utakmica između Dinama i Qarabaga u Bakuu na rasporedu je u srijedu od 18.45.

