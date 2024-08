Dinamo sutra od 18.45 igra utakmicu sezone protiv Qarabaga. Ulozi su veliki - Liga prvaka i 34 milijuna eura, koliko sudionik novog formata Lige prvaka i dobiva. Ovo je najskuplja utakmica Dinama u povijesti, a rezultat iz prve playoff utakmice od prije sedam dana na Maksimiru (3-0) jamči optimizam. Bivši igrač Dinama Branko Strupar svjestan je svih izazova koje ovakav jedan dvoboj nosi i poručuje - nije gotovo. Qarabag je stvorio čitav niz prilika i mogao nogometni Zagreb nekoliko puta zaviti u tugu. To je ozbiljna momčad koja je u situaciji ranjene životinje koja nema što izgubiti...

'Navalit će kao lavovi'

"Oni će sad navaliti kao konjica, kao lavovi. Zato ih zovu Azerski lavovi", govori za Net.hr nekadašnji napadač Branko Strupar i nastavlja:

"Međutim, isto tako mislim da je Dinamovih 3-0 ozbiljan kapital i da će to biti dovoljno. Ali, za prolaz će trebati odigrati mudru i discipliniranu utakmicu. Najbitnije je da se prođe Qarabag, bez obzira na igru, bez obzira na sve. To i je primarni cilj u ovom dvoboju. Znamo da se radi o jako dobroj ekipi. Tih 3-0 ne dočarava stvarno stanje. Rezultat je prilično negativan za Qarabag, s obzirom da prezentaciju koju su imali u prvoj utakmici."

Strupar priča kako mu je 3-0 malo previše i kako će se tek sad u Bakuu vidjeti stvarni odnos snaga Dinama i Qarabaga. Brzi gol sve može promijeniti, dovesti situaciju u fazu dramatičnosti već od samog početka.

Oprezni Dinamo

"Mislim da će Dinamo biti puno oprezniji nego što je to bio slučaj u Zagrebu", dodaje Branko Strupar.

Nabrijavaju se azerski lavovi na zagrebačke plave. Stadion Tofiq Bahramov njihovo je nogometno lovište i stanište, ali Sergej Jakirović i njegovi igrači znaju i imaju plan kako preživjeti...

"Mogu se oni nabrijavati kad su frustrirani. Treba im momentum za preokret. Tko je gledao prošlu utakmicu mogao je vidjeti kako je susret vrlo lako mogao i na drugu stranu, jer se Qarabag ispromašivao. Kad seciraš utakmicu, ma da je Qarabag samo izjednačio, bilo bi to drugačije. U prvih 20 minuta je Dinamo bio bolji, imao gredu, pao je gol i onda su oni bili bolji do 70. Mogli su zabiti i što bi to onda bilo da je 1-1. Ne možeš to znati. Kad su Azerbajdžanci dobili i drugi pogodak, raspali su se i moglo je biti i 5-0 za Plave. Čudna utakmica, jako čudna", govori Branko Strupar.

Frustrirani Azeri

Neka bude i ova utakmica čudna s istim ishodom, ne bi se bunili...

"Jako su frustrirani i jako ih je pogodilo što u Zagrebu nisu zabili barem gol, a imali su dosta šansi. Naravno, imali su vremena analizirati sve, popraviti sve pukotine, namjestiti bolje svoje nišanske sprave. Glad za pobjedom i senzacijom imaju, ali Dinamo nije bilo kakva momčad...

"Ma može Qarabag dobiti, ali ne znam da li može pobijediti s tolikom razlikom da prođe dalje", mišljenja je Branko Strupar.

"Dinamo nije Ludogorec, pustimo tih njihovih sedam golova u tom dvoboju u Razgradu. Dinamo je puno ozbiljnija ekipa i jača. Dinamo je u Maksimiru bio dobar, a Qarabag iznenađujuće dobar. Vrlo su lako probijali linije, lagano su dolazili do prilika. Dinamo je u Baku otputovao kao da je 0-0. Bit će sad pametniji u sredini, imat će više gustoće, da azerski lavovi ne bi dolazili do svojih šansi", dodaje Branko i navodi:

Opomena iz Soluna

"Dinamo ima opomenu iz Soluna. Sjetimo se što se tamo dogodilo. Međutim, sad su dinamovci iskusniji i pametniji, imaju veću prednost i morat će paziti da bude skroz staložen i smiren. Po broj jedan, Dinamo ima vrhunski rezultat, a on je najbitniji. Plavi neće morati ganjati ništa, 'samo' ostati smiren, držati loptu. Dinamo ima baš tu kvalitetu i u vezi i kao ekipa, cjelina mogu odgovoriti svim izazovima u datom trenutku, pod jakim pritiskom. Na taj način zaustaviti te neke njihove uraganske napade. Malo stati na loptu, to se tako zove. Tu je Dinamo puno bolji."

Jednu stvar naglašava:

"Qarabag mora u napad, forsirat će gol i ostavit puno prostora pritom. Tu će biti prilike za kontranapade. Sigurno će toga biti. Da sad Qarabag može nešto drastično promijeniti, baš ne znam. Mogu zabiti, ali sad 3 gola najmanje ili 4 za prolaz. Ne vjerujem. Dinamo je preiskusan i vjerujem u Ligu prvaka u Zagrebu", zaključio je Branko Strupar.

