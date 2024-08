Goran Vlaović legendarni je bivši napadač Dinama. Za zagrebačke plave igrao je za vrijeme rata u Hrvatskoj - od 1992. do 1994. Prema podacima s interneta, Goran je odigrao 81. utakmicu uz čak 61 pogodak. U Dinamu je dva puta bio najbolji strijelac HNL-a.

Pamte ga svi gdje je igrao

Okrenuli smo broj jednog od najboljih hrvatskih golgetera svih vremena. Prije 4 godine, PadovaNews pisala je o Goranu Vlaoviću kao nezaboravnom igraču Padove, za koju je isto igrao Goran (50 utakmica, 18 golova u dvije godine). Igrao je i za Valenciju (73 susreta, 17 golova u 4 godine), te Panathinaikos (64 utakmice, 29 golova u 4 godine).

"Tada su u Italiji igrali čudesni napadači, poput jednog Gabrijela Batistute ili partnera mu u zločinu u reprezentaciji Argentine Hernana Crespa, no Goran Vlaović uspio je upisati svoje ime na listu najvažnijih igrača Serie A u to doba. Kao klinac, dok je tek počinjao baviti se nogometom, odmah je pokazao da ima izvrstan nos za golove, ali prije svega izvanrednu taktičku inteligenciju", stoji u pisanju spomenutog talijanskog medija.

Vlaović je i u Padovi ostao neizbrisiv trag u koju je došao iz Dinama i igrao dvije godine - od 1994. do 1996.

Kako je ovaj legendarni centarfor vidio sinoćnju rapsodiju Dinama potiv Qarabaga? Plavi su jednom nogom u Ligi prvaka.

'Qarabag je opasan, nije gotovo'

"Fantastično je rezultatski. Prvenstvo iz utakmice Dinama protiv Qarabaga rezultat je fantastičan. Dečki su odigrali to. Međutim, nije da nema razloga za brigu. Realno, rezultat do 2-0 je trebao biti barem sa dva razlike za suparnika. Stvarao je Qarabag puno šansi i to pokazuje da je Qarabag opasan suparnik", upozorava Goran Vlaović.

Svjesan je toga i Jakirović, puše na hladno...

"Svjesni su toga svi. I igrači i trener, bez obzira na 3-0 ne djeluje to kao završena stvar. I trebaju puhati na hladno. Qarabag je prelagano stvarao šanse. Imali su jedno 5-6 jako dobrih šansi, protrnuli smo na njih. Mislim da smo imali sreće da ništa od toga nije ušlo i da je Nevistić bio fantastičan", govori Goran Vlaović i dodaje:

Foto: Profimedia

"S obzirom na to, treba biti oprezan. Treba i uživati u pobjedi 3-0 u lovu na Ligu prvaka, to je stvarno velika i odlična pobjeda pred uzvrat, međutim ima dosta pokazatelja koji pozivaju na oprez i niti jednog trenutka se ne treba opustiti."

Dinamo u prve četiri službene utakmice u sezoni, 3 u HNL-u i ova sad u Europi protiv Qarabaga, kombinirano ima gol razliku 13-1. Također, bez poraza su. Sve pobjede. Plavi su uvjerljivi,

"Gledajući samo utakmicu ne smijemo gledati statistiku, statistika znamo dobro svi što. Jedan dan je ovakva, pa je onakva. Statistika nije bitna ako govorimo o jednoj utakmici, ništa ne pokazuje. Dakle, pokazatelji su sve te stvorene šanse Qarabaga, koji je u Maksimiru stvorio jako puno prilika. Imao je i Dinamo, sad se razumijemo, imao je one dvije vratnice koje su trebale biti golovi. Najveći žal je za onom posljednjom Baturine u zadnjim sekundama. Da je bilo 4-0, onda bi sigurno bilo lakše. Lakše se braniti. I dalje je 3-0 odličan rezultat, nikom nije lagano zabiti 3 gola, pa tako vjerujem da će Plavi po tom pitanju biti sigurniji i zatvoreniji. Neću otkriti stvarno ništa novog ako kažem koliko je Qarabag dobar, opreza treba, navijači isto trebaju uživati, a igrači i stručni stožer se trebaju foksuirati na uzvrat u Bakuu", objašnjava Goran.

Foto: Profimedia

Sandro Kulenović je u formi. Ima 4 gola u 5 ovosezonskih službenih susreta za Dinamo. Je li vrijeme da ga Dalić pozove u reprezentaciju?

"Ukoliko nastavi ovako sigurno da će tu biti takve prilike i mogućnosti, vjerujem i poziva. Mislim da je ovu sad zadnju sezonu i početak ove pokazao da je malo i podcijenjen, rekao bih, od strane medija i stručnjaka. Jer, ovo što on pokazuje uistinu je na vrhunskom nivou i pretvara se u pravog centarfora, onog za kojim hrvatski nogomet već duže vremena vapi", tvrdi Goran Vlaović.

Brine li Gorana Vlaovića loša krva slika hrvatskog klupskog nogometa, na stranu Dinamo?

Foto: Profimedia

"Rijeka još uvijek živi i ja se iskreno nadam da će izboriti Konferencijsku ligu. Što se tiče Hajduka i Osijeka, mislim da su to dba podbačaja koja nitko nije očekivao. Nitko se tomu nije nadao. Tako je, kako je, nažalost. Ukoliko bi Dinamo i Rijeka uspjeli ostvariti svoje euro ambicije, a onda to više ne bi bio podbačaj hrvatskih klubova u Europi jer bi bio dobar prosjek, pola pola, ali kažem, ostaje žal i za jedne i za druge, s obzirom da su imali vrlo ovoljan ždrijeb. Nisu dobili momčadi od kojih je trebalo strahovati, odkojih s etrebalo izgubiti", zaklučio je Goran Vaović.

