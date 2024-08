Vole ga i u Zagrebu i u Splitu: 'Ako je tko zaslužio poziv u reprezentaciju, onda je to Kulenović'

Je li Sandro Kulenović zaslužio Dalićev poziv u reprezentaciju Hrvatske? Prema legendi Dinama i nekadašnjem igraču Hajduka Stjepanu Deveriću, kao i potpisniku ovih redaka - zaslužio je! Kulenović je u 4 službene utakmice, odnosno 218 minuta za Dinamo u ovoj sezoni, zabio 5 golova.

Dovoljno da dobije poziv za Ligu nacija. Da ga se isproba i u Dalićevom sustavu igre. Tako ionako reprezentaciji nedostaje glgeter koji zabija, uvjerili smo se to na Euru ovog ljeta. Dobro dođe golgeter koji je u formi i koji igra kao Kulenović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

"Sandro Kulenović je u formi i igra dobro. Ako bude dobro igrao dobit će i poziv u reprezentaciju. E sad, je li zaslužio da ga Zlatko Dalić zove odmah ili da on još pokaže svoje talente u jednom periodu, evo nadamo se u Ligi prvaka, to je stvar izbornika, tj kako on vidi situaciju. To je stvar njegove procijene. S obzirom na njegovu igru, na golove, na formu, sigurno da je zaslužio. Ako je netko zaslužio poziv, onda je to on. Opet govorim, izbornik je taj koji bira, ne Stjepan Deverić ili bilo tko drugi", govori maloprije za Net.hr Stjepan Deverić, gospodin i bivši nogometaš kojeg vole i u Zagrebu i u Splitu, a takvih nema puno.

Popularni Štef kazao je i sljedeće:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Rezultat je izvrstan. Što se tiče dvoboja bio je dobar i Dinamo je zasluženo pobijedio. Imali su i gosti svoje prilike, ali to je takva utakmica. Tu više nema slabog suparnika. Napadalo se s obje strane. Prvu utakmicu ovog playoff dvomeča moji Plavi su odradili kako treba i sretan sam zbog njih. Dinamo ima povoljan rezultat za uzvrat, ali neće biti lako, jer će Qarabag ići na sve ili ništa, a vidjeli smo kako su opasni i nezgodni", kazao je Stjepan Deverić.

Deverić voli igrače poput Martina Baturine i Brune Petkovića...

"To su igrači koji imaju vic u igri, zanimljivu ideju. Baturina je taj koji ima vic, koji ima ono nešto. I Petković isto. Posebni igrači. Njih volim gledati kad imaju loptu, to su igrači koji su mi dragi. Njih dvoje po tome odskaču u Dinamu", zaključio je Stjepan Deverić.

POGLEDAJTE VIDEO: Mario Cvitanović u studiju Net.hr-a pričao o Dinamovom pobjedničkom mentalitetu

Tekst se nastavlja ispod oglasa