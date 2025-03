Španjolski novinar razbijesnio je navijače Barcelone: Za sve je kriv Luka Modrić?!

Ove sezone navijači Barcelone uživaju u igrama svoje zvijezde Pedrija. Španjolski veznjak već otprije je pokazao svu svoju nogomtnu raskoš, no imao je vilikih problema s ozljedama u prošlosti. Sada se pretvorio u glavnu uzdanicu trenera Hansija Flicka te drži uzde Barcelonine vezne linije. Pedri je oduševio i u utakmici Lige prvaka u kojoj je Barcelona s igračem manjem minimalno slavila (1-0), a španjolksi veznjak dirirgirao je terenom.

Pedri je zasluženo proglašen igračem utakmice, a odmah su krenule lovorike Katalonaca. Španjolski novinar Jorge Liano također je odlučio pohvaliti Pedrija, no njegove riječi nisu se svidjele navijačima Barcelone.

Španjolskome veznjaku već se odavno u Kataloniji tepa da je novi Iniesta ili Xavi, no Liano ga smatra sličnijim legendi Real Madrida i hrvatskoga nogometa, Luki Modriću.

"Pedri me više podsjeća na Luku Modrića, dinamičniji i brži igrač. Ne podsjeća me toliko na Xavija Hernandeza i Andresa Iniestu. Pokretljiviji je i okretniji od njih", rekao je španjolski novinar i time izazvao bijes navijača Barcelone.

Naime i Barcini navijači svjesni su nogometne veličine Modrića, no na ovakvu usporedbu nisu najbolje reagirali jer se radi o igraču najvećeg nogometnog rivala . No sigurni smo da će Pedri to smatrati pohvalom jer Modrić ima nešto što spomenuti dvojac nema, a Pedri će sigurno biti jedan od budućih kandidata. To je svakako Zlatna lopta.

